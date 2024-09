Apple Watch 10 a confronto con Apple Watch 7, capire se aggiornare

Pubblicità

Dal lancio di Apple Watch 7 che aveva introdotto diverse novità, dalla tastiera alfabetica al display a dimensioni maggiorate, è cambiato pochissimo negli smart watch Apple. Apple Watch 8 ed Apple Watch 9 non hanno infatti introdotto alcuna funzione di rilievo o sensori che hanno modifico radicalmente le potenzialità di utilizzo del dispositivo della Mela

Le cose cambiano con Apple Watch 10. Quanto abbiamo visto alla presentazione di Glowtime non è paragonabile alla rivoluzione lanciata da iPhone X che, come Apple Watch 10, era quella del decimo avversario, ma le novità sono comunque molto importanti e numerose.

In questo articolo vi presentiamo tutte le novità di Apple Watch 10, approfondendo il discorso, qui vogliamo illustrarvi solo le principali e in particolare cercare di capire se conviene aggiornare un vecchio Apple Watch.

Il confronto tra Apple Watch 7, Apple Watch 8 ed Apple Watch 9

Per farlo mettiamo Apple Watch a confronto non con Apple Watch 8 o Apple 9 ma con Apple Watch 7, questo perché come abbiamo accennato, gli ultimi due Apple Watch prima di Apple Watch 10 hanno differenze trascurabili con Apple Watch 7.

Nei fatti Apple Watch 8 più di Apple Watch 7 ha unicamente il monitoraggio del ciclo di ovulazione e quello degli incidenti. Apple Watch 9 rispetto ad Apple Watch 8 ha un nuovo processore con 64 GB di memoria e uno schermo più luminoso.

Le novità nel confronto Apple Watch 7 ed Apple Watch 10

La novità più importante di Apple Watch 7 è nello schermo. Non solo è significativamente più grande di tutti quelli fino ad oggi rilasciati (anche di quello di Apple Watch Ultra, benchè di una inezia), ma ha una visibilità aumentata quando non lo si vede frontalmente. Lo schermo da 2000 Nit è anche molto più leggibile in piena luce di quello da 1000 Nit di Apple Watch 7.

Oltre a questo Apple Watch 10 è anche più leggero di tutti gli Apple Watch precedenti e ha più memoria (la stessa però di Apple Watch 9). Può anche essere usato per lo snorkeling grazie al misuratore di profondità fino a 6 metri e al termometro dell’acqua.

Cambiano in meglio per l’utilizzo quotidiano la velocità di ricarica che arriva all’80% in mezz’ora; questo significa poter ripristinare l’autonomia di un giorno intero in un piccolo ritaglio di tempo, quello della colazione magari.

Di un certo rilievo anche la possibilità di usare Apple Watch 10 come piccolo speaker grazie alla possibilità di riprodurre il suono di podcast e di musica e l’isolamento della voce per le telefonate.

Vale la pena di aggiornare?

Vale dunque la pena di aggiornare? La nostra risposta, per la prima volta da tre anni a questa parte, è sicuramente sì. Un vecchio Apple Watch 7 non solo avrà ormai certamente un’autonomia limitata per usura, ma tecnologicamente è inferiore ad un Apple Watch 10.

Il confronto è perdente in praticamente tutti i settori ma in particolare nella qualità dello schermo che per dimensioni e luminosità è di molto migliore in Apple Watch 10.

La nostra opinione è che per la prima volta nella storia di questo prodotto, l’aggiornamento, ovviamente disponibilità economica permettendo, è interessante anche per chi ha un Apple Watch dell’anno precedente.

Apple Watch 9 è solo di pochissimo migliore di Apple Watch 7 ed Apple Watch 10 lo supera in tutti i settori chiave allo stesso modo di quel che fa con Apple Watch 7.

Prezzo e disponibilità

Apple Watch 10 tra i suoi vantaggi ha anche quello di costare lo stesso prezzo di tutti gli Apple Watch precedenti. È in vendita, anche su Amazon a cinque rate senza interessi, dal 13 settembre ad un prezzo di partenza di 459 € per la versione in alluminio da 42mm.

La versione in Titanio parte da 809 €