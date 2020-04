LG annuncia i prezzi delle sue TV 2020

LG annuncia i prezzi delle sue TV collezione 2020 che avevamo visto in anteprima al CES 2020, con tanto di promozione che piacerà ai più: una Smart TV in regalo per i preordini della serie OLED CX e GX. Ecco tutti i modelli pronti per il 2020 con rispettivi prezzi.

La collezione TV 2020 di LG, a detta del produttore, è una delle più complete grazie a un’ampia scelta di soluzioni di TV OLED e NanoCell, 4K e 8K. Minimo comune denominatore è il cuore pulsante, il processore α (Alpha) Gen 3 AI dotato di una maggiore potenza di elaborazione e nuovi algoritmi di deep learning per migliorare la qualità di immagini e suoni anche per i diversi tipi di contenuti, tra cui film e serie TV, giochi ed eventi sportivi.

Qui sotto una galleria di immagini dell’allestimento LG alla scorsa edizione del CES.

I TV OLED ZX 8K, disponibili nella doppia versione 88 e 77 pollici, saranno disponibili a un prezzo, rispettivamente, di 30,999 euro e di 19,999 euro, mentre la Wallpaper TV, OLED WX, nella versione 65 pollici avrà un prezzo di 4,999 euro con la neonata serie GX con il Gallery Design che debutterà sul mercato a 6,999 euro nella versione 77 pollici, 3,499 euro nella versione 65 pollici e 2,499 nella versione 55 pollici.

Infine la serie CX offrirà la versione 77 pollici a 4,999 euro, quella 65 pollici a 2,799 euro e la versione 55 pollici a 1,999 euro. I TV 8K con tecnologia NanoCell debuttano sul mercato con un prezzo consigliato al pubblico di 5,499 euro (in versione 75 pollici) e a 3,999 euro (versione 65”) per LG Nano99.

Entrambi i TV NanoCell 8K, come i TV OLED 8K, superano i requisiti di definizione della Consumer Technology Association (CTA) e hanno ottenuto il logo CTA 8K Ultra HD.

In particolare, il TV Nanocell 4K LG Nano90 sarà disponibile a un prezzo di 3,999 euro per la versione 86 pollici, 2,499 euro per la versione 75 pollici e 1,699 euro per la versione 65 pollici.

Gli LG TV della collezione 2020 saranno disponibili a partire da fine aprile sia online, che negli store fisici di elettronica di consumo. Tuttavia i preordini per le serie OLED CX e GX sono già attivi insieme a una promozione speciale: preordinando un modello della serie GX o CX, LG regala un LG 32LK6200,uno Smart TV 32 bianco Full HD del valore a pieno prezzo di 299,99 euro.

La promozione è valida per i preordini effettuati tra il 13 aprile e il 3 maggio. Dopo aver eseguito il preordine su uno degli store di elettronica di consumo aderenti all’iniziativa, é sufficiente effettuare la la registrazione sul sito www.lg.com/it/promotions entro il 31 maggio.

Di seguito, ricapitoliamo in. modo schematico i prezzi dei nuovi TV LG 2020:

LG OLED TV 2020 Modello Pollici Prezzo LG OLED ZX 88 EUR 30,999 LG OLED ZX 77 EUR 19,999 LG OLED WX 65 EUR 4,999 LG OLED GX 77 EUR 6,999 LG OLED GX 65 EUR 3,499 LG OLED GX 55 EUR 2,499 LG OLED CX 77 EUR 4,999 LG OLED CX 65 EUR 2,799 LG OLED CX 55 EUR 1,999