Cosa pensa il co-creatore del gioco Oregon Trail del film di Apple

“The Oregon Trail”, uno storico videogioco sviluppato negli anni 70, utilizzato come strumento educativo in molte scuole elementari statunitensi (è stato un esempio precoce di impiego di tecnologie informatiche nell’educazione primaria), diventerà un film prodotto da Apple (ne abbiamo parlato qui).

CBS News Minnesota ha intervistato Bill Heinemann, la persona che nel 1971 ha co-creato “The Oregon Trail”, simulando i principali percorsi di emigrazione verso il West nel XIX secolo, che conduceva dalla zona del Missouri all’Oregon Country.

“È sorprendente e gratificante, e fa in qualche modo riflettere che una piccola cosa alla quale ho dedicato due settimane sia diventata un fenomeno di portata globale”, ha riferito Heinemann.

Il gioco è conosciuto per i molti motivi per i quali i giocatori potevano morire, inclusa la dissenteria. La morte preferita di Heinemann era il morso di serpente. “Succedeva una sola volta su molte centinaia” e così le persone potevano giocare per mesi e all’improvviso dire: “Cosa? Sono stato morso da un serpente e sono morto? Non mi era mai successo prima!”.

Negli USA il gioco è stato più volte preso di mira dalla satira, e un gruppo comico aveva già realizzato nel 2023 un film (“Go West“) basato sul videogame.

Che cosa ha provato il co-creatore del gioco quando ha saputo del film finanziato da Apple? “È sorprendente per me quanto sia diventato popolare, e l’interesse che ha suscitato”, ha riferito Heinemann. “E penso che sia solo il prossimo passo, suppongo”.

Heinemann non riceverà compensi dal film di Apple. Di fatto, non ha mai guadagnato un centesimo dall’iconico gioco. Sia lui, sia gli altri creatori, Rawitsch e Paul Dillenberger, lo hanno donato al Minnesota Educational Computing Consortium poco dopo averlo ideato. Heinemann afferma che questo non lo disturba: “Non l’ho fatto per soldi. L’ho fatto per amore del gioco e dell’insegnamento”.

Sviluppato inizialmente su un mainframe, The Oregon Trail è stato convertito per personal computer, incluse versioni per Apple II nel 1979, per Atari 8-bit nel 1982, per Commodore 64, e in seguito anche per MS-DOS, per Windows, Mac OS.