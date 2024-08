Creality Raptor, lo scanner 3D per tutti è in sconto, evento Ritorno a Scuola

Pubblicità Il Creality Raptor è uno scanner 3D versatile e avanzato che trova applicazione in numerosi settori. Oltre a supportare professionisti nel campo della modellazione tridimensionale, è uno strumento prezioso per l’industria automobilistica, consentendo la progettazione di parti personalizzate. Anche in ambito dentale e medico, il Raptor è in grado di realizzare modelli precisi e dettagliati per trattamenti e protesi su misura. Nel settore del gaming e del cinema, può essere utilizzato per modellare scene e personaggi, mentre per i piccoli imprenditori e artisti è un’ottima soluzione per riproduzioni personalizzate, inclusi ritratti e oggetti su commissione. Grazie alla sua capacità di scansione ad alta precisione e velocità, il Creality Raptor rappresenta il futuro della scansione 3D, unendo tecnologia avanzata e versatilità d’uso. Se avete una stampante 3D o lavorate con software di modellazione tridimensionale, il Creality Raptor attualmente in promozione è ciò che fa per voi: si tratta infatti di uno scanner che in pochi secondi è in grado di realizzare un modello 3D altamente preciso. Come dice il nome stesso è un prodotto di Creality, un’azienda focalizzata sullo sviluppo e la produzione di macchine per l’elaborazione 3D, dalla scansione alla stampa. Partiamo innanzitutto dalle dimensioni: Creality Raptor misura circa 22 x 8 x 5 centimetri e pesa meno di 400 grammi, perciò è abbastanza leggero e maneggevole. Usa 12 LED per realizzare al volo scansioni in Full HD di qualsiasi cosa gli si pone davanti, producendo un modello 3D da elaborare poi al computer, che si tratti di un PC Windows oppure un Mac è indifferente. Può scansionare oggetti di grandi dimensioni, fino a 200 x 200 x 200 centimetri, utilizzando la modalità ad infrarossi, capace di produrre file di ottima qualità acquisendo le immagini a una distanza compresa tra 17 e 100 centimetri. Per oggetti più piccoli si può usare la modalità laser, che realizza scansioni di elevata precisione a una distanza di 15-40 centimetri e per oggetti non più piccoli di 5 x 5 x 5 millimetri. In questa modalità, il Raptor utilizza 7 linee laser blu parallele, garantendo una velocità di scansione fino a 60 fps e una risoluzione 3D che varia da 0,02 a 2 mm. È il primo scanner per consumatori al mondo di livello metrologico, capace di combinare entrambe le modalità per risultati eccezionali. Il margine di errore è di appena 0,02 mm, rendendo questo prodotto efficace anche in contesti professionali. Per ottenere buoni risultati l’azienda sconsiglia di scansionare oggetti riflettenti o trasparenti, e suggerisce invece di utilizzare un distanziatore o un ripiano trasparente per sollevare l’oggetto dal piano in cui è poggiato. In alternativa si può appendere aiutandosi con un filo trasparente, come la lenza da pesca. È buona cosa poi marcarlo con dei punti che lo rendono più facilmente riconoscere nelle tre dimensioni. In alternativa se possibile si può ricoprire con talco o spray appositi in modo da rendere la superficie più facilmente riconoscibile dallo scanner. Tenete poi bene a mente di girare intorno all’oggetto ad una velocità quanto più possibile costante, e fate in modo che ci sia una buona luce ambientale che favorisca la corretta acquisizione delle immagini. Per le prime prove potrebbe essere una buona idea fare pratica con oggetti di grandi dimensioni. Scanner Upgrade In linea con i progressi nella tecnologia di scansione 3D, sempre più utenti desiderano migliorare la loro esperienza di scansione 3D con accessori personalizzati e soluzioni creative. Per soddisfare la domanda degli utenti di creazioni personalizzate e allo stesso tempo dimostrare le potenti funzioni e le diverse applicazioni degli scanner 3D, Creality ha lanciato la campagna “Unlock Creativity, Upgrade Your Exclusive Scanner“. Utilizza il tuo talento creativo e partecipa alla campagna per sbloccare le infinite possibilità degli scanner 3D: che si tratti di una copertura per la lente dello scanner, un supporto per scanner o persino una soluzione di scansione mobile, sei più che benvenuto a condividere le tue ispirazioni creative e le tue opere. Invia il tuo lavoro creativo, partecipa alle attività interattive e avrai la possibilità di vincere fantastici premi. La promozione Creality Raptor costa 1.599 € ma al momento potete risparmiare il 10% inserendo il codice RAPTOR100 nel carrello, andando perciò a pagarlo 1439,90 €. Qui il link dell’evento su Facebook. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore. Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

Offerte Speciali AirPods 2 tornano a 99 euro Gi AirPods 2 sono tornati disponibili a solo 99,99 euro invece che 149 euro. Costano solo pochi euro in più della due giorni del Prime Day

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.