Apple ha cominciato a ricevere i display per i MacBook Pro M4

Apple ha cominciato a ricevere i pannelli destinati ai display dei MacBook M4 da 14″ e 16″, tempistica che lascia immaginare il lancio dei nuovi notebook in questione entro il quarto trimestre dell’anno.

A riferirlo è Ross Young, analista specializzato nel settore display, che in un tweet per gli abbonati conferma – entro fine anno – l’arrivo di MacBook Pro da 14″ e 16″.

L’indiscrezione che riguarda l’arrivo di nuovi notebook con chip M4 non è nuova: anche il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha in precedenza previsto l’arrivo di nuovi Mac entro fine anno, spiegando che vedremo gli M4 su MacBook Pro, Mac mini e iMac.

Dalle voci emerse finora, i MacBook Pro con M4 saranno disponibili nelle varianti con M4, M4 Pro e M4 Max. Il modello base è previsto con M4, quelli di fascia più alta con M4 Pro e M4 Max; del chip M4 sappiamo un po’ tutto essendo integrato negli iPad Pro di ultima generazione; non sappiamo ancora nulla su M4 Pro e M4 Max, ma è facile immaginare un numero maggiore di core per CPU e GPU. Tutti i modelli supporteranno ovviamente funzionalità hardware avanzate di Intelligenza Artificiale, con Cupertino che punta a spingere sempre più Apple Intelligence.

Per quanto concerne il design, non sono – almeno per ora – previsti cambiamenti drastici. L’unico modello per il quale è previsto un cambiamento di design è il Mac mini, che dovremmo vedere con un form factor ancora più piccolo dell’attuale, probabilmente simile in termini di dimensioni alla Apple TV.

Il chip M4 è basato su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione; è un SoC (System on a Chip) che migliora l’efficienza energetica del chip Apple, già all’avanguardia nel settore, vanta CPU fino a 10 core, GPU 10-core, funzionalità di ray tracing e mesh shading con accelerazione hardware. È particolarmente interessante per le funzionalità AI: integra il Neural Engine più veloce mai creato da Apple, in grado di eseguire 38.000 miliardi di operazioni al secondo, secondo la Mela più potente di qualsiasi unità di elaborazione neurale disponibile oggi su PC AI.