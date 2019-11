Create animazioni in HTML5 con Hype 4 spendendo solo 5 dollari

Se siete sviluppatori o designer alla ricerca di un software per creare agilmente animazioni in HTML5 non fatevi sfuggire l’offerta su Hype 4.0 che, grazie a BundleHunt, comprate con soli 5 dollari.

Questo programma, di cui vi abbiamo già parlato in maniera approfondita con una recensione, offre funzioni di editing temporizzate che permettono ai designer di creare animazioni usando fotogrammi chiave (keyframe), strumento utile anche per la prototipazione delle app.

Utilizzabile anche attraverso un tema dark, che elimina le distrazioni causate dagli elementi dell’interfaccia, per lavorare con questo programma non è necessario conoscere codice, sebbene le funzionalità di animazione possono eventualmente essere estese sfruttando API Javascript.

Target di Hype 4.0 sono i designer che vogliono aggiungere effetti ai siti, sviluppatori che preparano contenuti per iOS e coder HTML5 alla ricerca di metodi semplici per aggiungere animazioni e interattività. Supporta le ultime caratteristiche di HTML5/CSS3, le animazioni basate su keyframe e animazioni basate sul recording delle azioni con specifiche funzioni per creare movimenti e transizioni.

Inoltre integra il supporto alle figure vettoriali e al morphing, funzionalità per importare sprite e sequenze, inclinare gli oggetti lungo l’asse orizzontale o verticale (sulla base dell’angolo specificato rispetto a un asse), transizioni per cambiare pagina in modo uniforme; sono infine supportati anche editor esterni per risorse, javascript, head html, attributi HTML personalizzati e molto altro ancora (qui l’elenco completo delle novità).

Arriviamo al dunque: Hype 4.0 costa 49,99 dollari, però al momento potete pagarlo appena 5 dollari semplicemente sbloccando il bundle di BundleHunt attraverso il pagamento di una piccola tassa di ingresso: nel momento in cui scriviamo è di soli 1,5 dollari ma questo prezzo crescerà o diminuirà, a sorpresa, di giorno in giorno.

In pratica se acquistate questo programma con BundleHunt spenderete complessivamente 6,5 dollari invece di 50 ma volendo potrete anche aggiungere altri software per Mac in super-sconto e pagare il tutto davvero pochissimo.

Ad esempio tra i migliori software attualmente in promozione trovate Luminar Flex Plugin a 4 dollari anziché 69, TextSoap a 5 dollari invece di 45, PDF Manager Ultimate a 3 dollari anziché 70, Intego Washing Machine a 2,5 dollari invece di 30, Fastest VPN a 5 dollari anziché 120, CloudMounter a 2,5 dollari invece di 30 e il gioco Civilization Beyond Earth a 10 dollari invece di 60.