Cresce il numero di persone che non si fida dell’IA

Vari strumenti di intelligenza artificiale sono ormai di uso comune per molti ma le persone si fidano sempre meno di queste tecnologie. È quanto emerge da un recente studio di Pew Research che ha coinvolto 11.000 persone negli Stati Uniti e dal quale emerge che la fiducia in questi strumenti non è cresciuta negli ultimi tempi ma, al contrario, è peggiorata.

Nel 2021, il 37% degli intervistati aveva riferito di essere più preoccupata che entusiasta dell’AI; i numeri sono rimasti più o meno uguali l’anno seguente (38%) ma ora a indicare preoccupazioni è ben il 52% degli intervistati; la percentuale degli entusiasti è passata dal 18% dello scorso anno al 10% di quest’anno.

Le persone sembrano fidarsi poco di nuovi strumenti che si appoggiano all’AI (qui i dettagli dello studio) e per molte aziende potrebbe non avere senso impegnare risorse nel settore: perché investire in qualcosa che molti probabilmente useranno con scetticismo o boicotteranno?

La mancanza di fiducia potrebbe rallentare l’evoluzione dell’IA generativa o, al contrario, portare all’adozione di norme e regole varie che garantiscano neutralità, introducendo elementi propri della cultura e dell’ambiente sociale di riferimento, definendo un quadro normativo internazionale che possa portare alla creazione di un clima di fiducia intorno ai sistemi che usano l’intelligenza artificiale.

La potenza di calcolo disponibile in locale o da sistemi remoti, rende oggi possibile lo sviluppo di forme di apprendimento automatico che consentono di delegare ai computer vari compiti che in precedenza potevano essere eseguiti solo da un essere umano, con tutto ciò che ne consegue per l’economia e la società. Tra le indicazioni di chi è preoccupato dall’AI, incertezze legate alla sorveglianza di massa, la possibile manipolazione delle campagne elettorali, dubbi su come e perché le IA prendano determinate decisioni, e altri interrogativi di tipo etico e giuridico. La tecnologia non può in tanti casi essere neutrale rispetto a determinati valori ed è dunque fondamentale analizzare il possibile impatto sull’umanità, individuando credibili soluzioni di compromesso.

