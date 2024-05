Disponibile iTunes per Windows 12.13.2

Apple ha rilasciato iTunes per Windows 12.13.2, versione che integra il supporto per gli ultimi modelli di iPad Air e iPad Pro.

Apple non integra più iTunes nelle versioni più recenti di macOS e funzionalità che prima richiedevano questo software possono essere richiamate direttamente dal Finder; su Windows, l’utility è ancora disponibile ma iTunes su PC sarà anch’esso destinato a morire, e al suo posto sono già ora offerte tre app separate, seguendo quanto già fatto sulle recenti versioni di macOS.

iTunes per Windows è ad ogni modo comodo: consente di gestire l’intera raccolta di file multimediali in un unico posto, acquistare musica e film su iTunes Store e sincronizzare i contenuti dal computer ad iPhone, iPad o iPod touch.

iTunes per Windows si scarica da qui o in alternativa (se non riuscite ad aprire il Microsoft Store) da qui (versione a 64 bit) o qui (versione per Windows a 32 bit). Il requisito minimo è Windows 10 versione 16299.0 o successiva.

Sul PC, le versioni di iTunes scaricate dal Microsoft Store si aggiornano automaticamente quando vengono rilasciate nuove versioni. Per aggiornare iTunes scaricato dal sito web di Apple, bisogna:

Aprire iTunes. Dalla barra dei menu nella parte superiore della finestra di iTunes, sceglire Guida > Verifica aggiornamenti. Per installare la versione più recente, basta seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se l’opzione Cerca aggiornamenti non è presente nel menu Aiuto, la versione di iTunes è quella scaricata dal Microsoft Store.