macOS 26, come funzionano gli Appunti con superpoteri e cronologia

Tra le novità di macOS 26 Tahoe, sistema operativo presentato da Apple in anteprima alla WWDC25 (conferenza sviluppatori) c’è un clipboard manager nativo, un gestore degli Appunti che permette di gestire più elementi (testo, immagini, link e altro ancora) che è possibile copiare da una posizione per incollarli in un’altra.

Finora gli Appunti di macOS non consentivano di memorizzare più elementi: quando si copiava un blocco di testo, una immagine, la porzione di un PDF, questa sovrascriveva l’elemento precedente già presente negli Appunti.

macOS 26 Tahoe non richiede più l’uso di utility di terze parti (es. Paste o Maccy): copiando dei contenuti, questi vengono automaticamente copiati negli Appunti per consentire di incollarli; è possibile incollare più elementi dalla cronologia degli Appunti, aggiungendo negli Appunti gli elementi che si usano spesso.

Come richiamare la cronologia degli Appunti

La cronologia degli appunti in macOS Tahoe 26 è integrata nel nuovo Spotlight: è possibile accedere a testi, immagini, link e altro ancora direttamente dall’interfaccia di ricerca di Spotlight. Basta richiamare Spotlight (premendo i tasti cmd – barra spaziatrice oppure cliccando sull’icona della lente di ingrandimento in alto a destra, nella barra dei menu).

Quando appare Spotlight basta premere la scorciatoia Command + 4 per ottenere una anteprima degli elementi recenti incollati negli Appunti e indicazioni sulla provenienza degli stessi.

Come si cancella la cronologia degli Appunti

Dalla finestra di Spotlight che appare premendo i tasti Command + 4 è possibile visualizzare l’elenco e da qui cancellare eventualmente quello non che non serve più, cancellando uno o più elementi che non si vuole più visualizzare nella cronologia degli Appunti. Cliccando sull’icona con i tre puntini che appare in alto a destra della finestra di Spotlight è anche possibile selezionare la voce “Cancella cronologia” per eliminare tutti gli Appunti in un colpo solo.

Nel momento in cui scriviamo la beta di macOS Tahoe 26 è disponibile per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La versione finale per tutti sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito. A questo indirizzo trovate l’elenco dei Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema operativo.

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.