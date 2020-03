Da Sennheiser Communication nasce il marchio audio EPOS per office e gaming

Il marchio audio EPOS con prodotti professionali mirati per aziende e videogiocatori è un nuovo marchio commerciale, ma un’antica conoscenza del settore. La società nasce infatti dalla precedente joint venture tra Sennheiser Communications e il gruppo Demant, potendo così contare su 115 anni di storia nel settore delle innovazioni, tecnologie e del suono.

EPOS si propone sul mercato con tecnologia audio all’avanguardia, prodotti caratterizzati da design pulito e curato e soluzioni di fascia alta per professionisti. Dispositivi audio e per la comunicazione progettati per offrire prestazioni superiori sia per il lavoro che per il tempo libero e i giochi.

Con la nascita del nuovo marchio audio prosegue la vendita degli attuali prodotti Sennheiser Communications, marchiati congiuntamente EPOS Sennheiser, in aggiunta all’introduzione di un nuovo portfolio prodotti marchiati EPOS. Il prodotto professionale di punta è EPOS Sennheiser Adapt 600 Series, cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore e intelligenza artificale proposte a 399 euro. Sfruttano algoritmi di apprendimento automatico per ottimizzare la cattura della voce attraverso tre microfono integrati, per assicurare una esperienza di comunicazione naturale per professionisti e aziende.

Nel settore gaming sono invece proposte le cuffie senza fili EPOS Sennheiser GSP 670 al prezzo di 319 euro. Il costruttore assicura un ritardo prossimo alle zero, regolazione separata per i suoni di gioco e di chat e comunicazione, possibilità di ricarica USB mentre vengono utilizzate, cancellazione del rumore di livello professionale e livelli di comfort al top di mercato.

Con sede a Copenaghen, in Danimarca, EPOS opera a livello globale con uffici e partner in oltre 30 paesi. Exhibo è country partner in Italia di EPOS: muovendosi per nome e per conto di EPOS sul territorio italiano, darà seguito al lavoro svolto in passato per Sennheiser Communication. Il canale di vendita, formato da distributori che a loro volta rivendono a reseller e system integrator, si occuperà, come in passato, della vendita e promozione dei prodotti.

