iPhone 12 forse arriva in autunno, possibili ritardi per altri prodotti Apple

Ormai da due mesi continuano a emergere contrastanti report e previsioni degli analisti, così come anche anticipazioni tutte in disaccordo tra loro: secondo alcuni gli iPhone 12 arriveranno in autunno, come da anni avviene per ogni nuova generazione di terminali Apple, mentre secondo altri a causa di COVID-19 saranno posticipati, così tanto che potrebbero addirittura arrivare nel 2021.

L’impressionante catena di report alternati positivi e negativi che sembra destinata a proseguire all’infinito, prosegue ulteriormente con un report che indica nuovamente per Apple e Foxconn la possibilità di lanciare gli iPhone 12 in autunno ma con due riserve. La prima riguarda direttamente i terminali Apple di prossima generazione, mentre la seconda indica possibili ripercussioni negative e posticipi per futuri prodotti Apple finora mai presi in considerazione.

Tenendo presente che Foxconn è riuscita ad assumere forza lavoro sufficiente per soddisfare la domanda stagionale prevista (leggi iPhone) e che in Apple lo sviluppo dei nuovi terminali è in corso da anni, secondo quanto riportano fonti sentite da Bloomberg le due società sembra siano ancora in pista per rilasciare gli iPhone 12 5G questo autunno. Il condizionale è d’obbligo perché i problemi potrebbero arrivare da altri costruttori e fornitori che per i nuovi terminali producono parti e componenti con diversi mesi a volte persino anni di anticipo, rete di fornitura che potrebbe subire le conseguenze di coronavirus.

La riserva più grande, e quindi anche la maggior probabilità di posticipo, non riguarderebbe così gli iPhone 12 in autunno, quanto piuttosto i futuri prodotti Apple. Proprio perché progettazione e finalizzazione sono processi lunghi e complessi, lo stop e i rallentamenti forzati attuali possono incidere sulla tabella delle novità che la multinazionale ha in cantiere per i lanci successivi.

