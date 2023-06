Da Ugreen l’adattatore USB-C DAC per cuffie con filo a meno di 15 €

C’è una nuova soluzione per chi desidera ottenere un salto di qualità audio senza collegare DAC esterni: si tratta dell’adattatore di Ugreen che sembra un normale cavo ma all’interno integra un chip DAC che converte il segnale audio da digitale ad analogico non appena vi si collegano le cuffie

Come funziona

Da una parte infatti c’è la presa jack audio da 3,5 millimetri che garantisce la compatibilità con qualsiasi cuffia con filo dotata di questo tipo di connessione. Dall’altro c’è la moderna spina USB-C per il collegamento delle cuffie a smartphone, tablet e computer di ultima generazione.

Essendo una periferica di tipo Plug-and-Play, non appena si collegano tutte le parti (per i vecchi dispositivi basta un adattatore da USB-C a USB-A), si ottiene istantaneamente un miglioramento notevole nella qualità dell’audio, senza dover pigiare pulsanti o caricare particolari driver.

Cosa offre

Questo adattatore infatti supporta l’audio a 96 kHz (24 bit), che non è la qualità massima oggi esistente, ma è pur sempre il doppio rispetto allo standard garantito da altri adattatori di questo tipo che però non offrono chip DAC.

Oltre che per l’ascolto musicale si può usare anche per rispondere alle telefonate o per interagire con l’assistente vocale. A tal proposito facciamo notare che l’adattatore non inibisce il funzionamento dei pulsanti presenti sulle cuffie, in modo da poter controllare la riproduzione musicale, il volume e tutto il resto.

Costruzione

I materiali con cui è costruito permettono di ridurre al minimo la perdita di segnale durante la trasmissione, mentre la tripla schermatura offre una migliore protezione contro le interferenze elettromagnetiche, promettendo una maggiore stabilità nella trasmissione del suono.

È molto buona anche la resistenza all’usura: la guaina in nylon intrecciato che riveste il cavo offre infatti una protezione aggiuntiva garantendo la sopravvivenza del cavo oltre i 15.000 piegamenti. Il cappuccio in alluminio dei connettori – che mantengono saldamente il collegamento con le prese in modo da evitare disconnessioni involontarie, dice il produttore – aumenta la resistenza al calore e alla corrosione.

Compatibilità

Questo adattatore è compatibile con tutti i dispositivi dotati di porta USB-C, come Steam Deck, telefoni Samsung Galaxy S e Note, iPad, MacBook, smartphone Xiaomi, OnePlus, Google Pixel, Huawei e via dicendo.

Per usarlo con iPhone occorre acquistare l’adattatore da Lightning a jack cuffie che Apple propone a 10€ nel negozio su Amazon.

In conclusione

Questo adattatore è forse tra i DAC più economici attualmente in commercio e come dicevamo è adatto a tutti i dispositivi con USB-C come iPad, MacBook e la maggior parte dei telefoni Android. Si può usare anche con Mac e PC, avendo cura di regolare prima le impostazioni Audio/MIDI per assicurarsi di ottenere la qualità massima disponibile.

L’unico svantaggio che ha rispetto ai DAC esterni, che però sono molto più pesanti e ingombranti, è che non può fare molto per aiutare a pilotare cuffie ad alta impedenza, quindi non è la soluzione ideale per gli audiofili che in questo senso hanno bisogno di molta potenza.

Quanto costa e dove comprare

Il nuovo adattatore audio di Ugreen è in vendita su Amazon a 14,99 €. Nel momento in cui scriviamo è possibile attivare la casella coupon per ottenere uno sconto del 20% andandolo a pagare soltanto 11,99 €.