C&C SpA fa passi da gigante, 22 store in Francia si aggiungono ai 47 italiani

Non si ferma il processo di espansione in Francia per C&C S.p.A., il primo Apple Premium Partner italiano con 47 negozi lungo la Penisola, che dopo iConcept e IPStore, acquisisce anche il brand Symbiose Informatique, toccando quota 22 punti vendita, soltanto Oltralpe.

Nata nel nord-ovest della Francia, quest’ultima società che entra a far parte del marchio italiano, vanta un’esperienza più che ventennale nel settore e può contare su Apple Premium Reseller e Centri di Assistenza Autorizzati Apple a Lannion e Saint-Brieuc, Lorient e Angers. In più, è anche Concept Store certificato a Rennes, Cherbourg e Angers.

Rivenditore autorizzato Apple, Symbiose Informatique ha sede nel dipartimento bretone Côtes d’Armor, area geografica a partire dalla quale ha sviluppato la propria esperienza e il proprio business in tutta la Francia occidentale.

Specializzata in soluzioni informatiche, software aziendali e sistemi VoIP, l’azienda francese fornisce consulenza ai privati e affianca i professionisti nelle loro attività B2B legate al mercato Apple. Il team di Symbiose Informatique, società riconosciuta anche come centro di formazione autorizzato Apple, è composto da oltre trenta persone, tra consulenti e tecnici certificati Apple, operativi nei centri di assistenza.

«Il processo di internazionalizzazione di C&C S.p.A. procede spedito a grandi passi e ci permette di ramificare ulteriormente il nostro brand, coprendo capillarmente ogni area della Francia, così come fatto in Italia in questi ultimi vent’anni» dichiarano gli amministratori di C&C S.p.A., Michele e Luca Gigli.

«La nostra esperienza Oltralpe si arricchisce, così, anche delle competenze di queste nuove risorse umane che si aggiungono alle oltre 650 già attive tra Italia e Francia. Così come il numero degli store C&C che cresce ancora e che toccherà il numero 70, non senza orgoglio e sacrificio».

Grazie alla versatilità nella consulenza e l’esperienza negli ambienti iOS, Apple, Macintosh e non solo, per i mercati Retail, Education e B2B, il team di professionisti che lavora in C&C è in grado di supportare il cliente in qualunque progetto o settore di attività, consigliando il prodotto giusto, l’apparecchiatura migliore e la soluzione informatica standard o personalizzata più appropriata, offrendo ai suoi fruitori un’esperienza di acquisto e formazione senza eguali.