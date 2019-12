Dalla Fire TV agli AirPods: la top 5 dei regali tech più venduti di Amazon

Nel mondo di Amazon ci sono molti sconti nel conto alla rovescia del Natale. Quali sono quelli che potete comprare e fare una bella figura anche come regalo? Quali sono quelli che potete mettere sotto l’albero? Soprattutto quali sono quelli che la gente sta comprando in queste ore? Ce lo dice Amazon con una piccola lista di “top cinque” che possono diventare una idea anche per i nostri lettori.

Amazon Fire Stick

Amazon Fire TV Stick (qui a recensione di Macitynete della versione basic), è una penna HDMI che trasforma la TV del salotto in un vero e proprio centro multimediale. Grazie ad essa potete avviare e controllare la riproduzione dei contenuti con il nuovo telecomando vocale Alexa. Funziona con Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi.

Xiaomi Mi 4

La Mi Band 4 è, a prescindere, la vera regina delle smart band. Tra le sue funzioni e dotazioni: display AMOLED a colori da 0,95 “,120 x 240 pixel, batteria con durata fino a 20 giorni, resistenza all’acqua fino a 50m, monitoraggio delle attività: conta passi, distanza, calorie bruciate; 6 modalità di allenamento: tapis roulant, allenamento, corsa all’aria aperta, ciclismo, passeggiate, nuoto. Connessione: Bluetooth 5.0 (Low energy). SE volete saperne di più, Macitynet l’ha provata qui

Apple AirPods 2

Inutile parlare di questo accessorio a chi legge Macitynet. Gli AirPods 2, recensiti da Macitynet qui, sono stati presentati qualche mese fa e si distinguono alla versione originale oltre che per la ricarica a contatto, per un nuovo processore. Supportano Hey Siri e hanno una autonomia leggermente superiore. Gli Airpods 2 seppure a distanza di mesi dalla loro introduzione sul mercato sono ancora oggi il modello più venduto per un favorevole rapporto tra prezzo e funzioni. In sconto e in rapida spedizione (ma non è detto che arrivino per Natale) ci sono anche gli AirPods Pro

Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe Bundle

Anche qui, seppure su un piano differente è inutile presentare il Nintendo Switch. Si tratta della console di gioco più desiderata e più nota del momento grazie alla sua forma ibrida. Si collega alla TV (con il Nintendo Switch Dock) ma funziona anche in mobilità. Questa versione include un codice download per il gioco Mario Kart 8 che da solo costa 60 euro.

iPhone XR 64 GB

Anche caso c’è poco da dire ai nostri lettori. iPhone XR è un prodotto molto conosciuto e ancora molto apprezzato nonostante il lancio avvenuto ormai lo scorso anno, quando Macitynet pubblicò la sua recensione. Queste telefono con schermo da 6,1 pollici è il perfetto iPhone per chi vuole entrare nel mondo Apple senza spendere troppo e nel contempo avere le funzioni più moderne, come processore A12, schermo LCD di alta qualità e una valida fotocamera con effetto sfocato. È del tutto paragonabile all’iPhone 11 (fatto salvo per la fotocamera) ad un prezzo che è decisamente inferiore. Amazon lo scontra moltissimo ed è un perfetto regalo per chi ama o vuole entrare nel mondo iPhone.