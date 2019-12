OnePlus Concept One sarà svelato al CES 2020

In occasione della più importante fiera al mondo dedicata all’elettronica di consumo verrà svelato OnePlus Concept One: come indica il nome si tratta di uno smartphone concept che il costruttore ha realizzato per mostrare innovazioni tecnologiche e di design che ritroveremo nei futuri terminali OnePlus.

L’annuncio che OnePlus Concept One verrà mostrato per la prima volta durante il CES 2020 di Las Vegas arriva direttamente dalla società: ricordiamo che la manifestazione si svolgerà dal 7 al 10 gennaio, anche se numerosi annunci importanti e novità hi-tech sono già attesi nei giorni immediatamente precedenti l’apertura della fiera nei giorni dedicati a media e stampa.

Sulle caratteristiche e le funzioni di OnePlus Concept One per il momento rimane il riserbo più assoluto, anche se il costruttore offre alcuni indizi nel’linvito stampa:

«Le aspirazioni tecnologiche di OnePlus si sono evolute dalla creazione di telefoni di punta senza pari, alla ricerca del vero potenziale di ogni tecnologia. Ora, in occasione del suo sesto anniversario, ha annunciato formalmente che svelerà il suo primo concept phone, OnePlus Concept One.

Il nome stesso, Concept One, è la chiara promessa che questo sarà solo il primo di una serie a venire e dimostra l’impegno di OnePlus nei confronti di una tecnologia applicata e innovativa – portando agli utenti un’esperienza sempre più fluida, veloce e “burdenless”. OnePlus Concept One è una nuova visione di tecnologia e di approccio progettuale alternativo per il futuro degli smartphone».

Sembra così lecito attendersi un terminale con bordi ridottissimi se non addirittura privo di cornici, un Android evoluto che con ogni probabilità andrà ad affiancarsi ai due nuovi modelli attesi da OnePlus il prossimo anno, OnePlus 8 e successivamente OnePlus 8T evoluzioni degli attuali OnePlus 7 e OnePlus 7T (foto sopra) a listino. La società non precisa però se il nuovo concept in arrivo al CES 2010 sarà o meno proposto in vendita.

Ne sapremo di più nei giorni del CES 2020. Come avviene ormai da diversi anni a questa parte macitynet sarà presente alla più importante fiera di elettronica di consumo al mondo per offrire ai lettori articoli, reportage, fotogallerie e video di tutte le principali novità.

