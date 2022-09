Dash Cam con visuale interna ed esterna in offerta a 25 euro

Proteggersi alla guida vuol dire anche munirsi di una buona Dash Cam, che possa “testimoniare” in caso di incidenti in cui abbiamo ragione. In questo caso, quella che vi proponiamo in offerta si fa in due, proponendo una visuale esterna dell’abitacolo, e una interna, per una doppia protezione. Si acquista a 25 euro grazie al codice sconto LIT2.

La particolarità di questa Dash Cam è evidente. Non solo propone uno schermo da ben 3 pollici, ma anche una doppia camera che, oltre ad inquadrare l’esterno, mette in mostra anche quel che avviene all’interno dell’abitacolo. Potrebbe sembrare un particolare inutile ma così non è: le immagini all’interno potrebbero testimoniare, ad esempio, che non si è distratti dall’uso del cellulare, o che al momento dell’impatto tutti i presenti indossavano le cinture di sicurezza. Spesso, in caso di incidente, il risarcimento viene negato, o comunque diminuito, perché si ritiene che il guidatore fosse al telefono al momento dell’impatto.

La Dash Cam in questione offre riprese in Full HD 1080P: la camera anteriore registra a 1920x1080P con frame rate dio 30fps, mentre quella all’interno è in grado di restituire immagini a 1080x720P a 25fps. Inoltre, la fotocamera interna presenta 4 luci LED a infrarossi così da poter fornire immagini di qualità anche durante le ore notturne quando vi è poca luce solare.

Dotata della tecnologia HDR, la fotocamera frontale offre una grande esposizione e una gamma dinamica ottimale per riprese anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ancora, l’obiettivo frontale offre un angolo di visione di 150° e l’obiettivo in cabina di 110°.

Solitamente questa Dash Cam costa oltre 35 euro, ma al momento, grazie al codice sconto LIT2 la potete acquistare a 25,25 euro, nella versione senza MicroSD. Se, invece, volete anche la memoria, allora il costo è di 28,37 euro, sempre utilizzando il codice sconto LIT2. L’articolo beneficia anche delle spese di spedizioni gratuite.

Clicca qui per acquistare.