Telecomando vocale Alexa Pro, ora è impossibile perderlo

Più tempo per lo streaming anziché alla ricerca del telecomando: è il motto con cui Amazon ha presentato il nuovo telecomando vocale Alexa Pro, che integra appunto una funzione di ricerca tramite la quale è possibile farlo suonare in modo da rintracciarne la posizione acusticamente.

Basta dire semplicemente “Alexa, trova il mio telecomando” o usare il pulsante Remote Finder nell’app Fire TV (per iPhone, iPad e Android) e l’altoparlante integrato nel telecomando emetterà un suono per attirare l’attenzione di chi lo sta cercando. Badate bene che questa funzione ha un raggio d’azione di massimo 10 metri e per funzionare è necessario che il dispositivo Fire TV sia acceso.

Due nuovi pulsanti personalizzabili rendono inoltre più semplice e veloce l’accesso ai contenuti preferiti e ai comandi di Alexa. Di fatto è possibile personalizzare il telecomando programmando questi pulsanti per creare scorciatoie a portata di un click alle app preferite, ai canali e a tutto ciò che Alexa è in grado di fare: ad esempio, si può scegliere di programmare un pulsante in modo che Alexa abbassi le luci, controlli il meteo o avvii la routine della serata film.

Il telecomando vocale Alexa Pro include anche la retroilluminazione dei tasti attivata dal movimento che illumina automaticamente i pulsanti quando viene sollevato in ambienti con poca luce «senza rovinare l’atmosfera da sala cinematografica». Tra le altre novità segnaliamo la presenza di un nuovo pulsante di scelta rapida per accedere al menu Bluetooth sullo schermo e associare rapidamente le cuffie senza fili.

Grazie ai comandi per la TV integrati questo telecomando permette anche di controllare l’accensione, il volume e la navigazione della TV in diretta con i pulsanti dedicati ai canali, il tutto da un unico telecomando. Misura circa 15 x 4 x 2 centimetri, pesa poco più di 50 grammi /(batterie escluse, e ne servono due di tipo mini-stilo AAA) e funziona sia tramite Bluetooth che con gli infrarossi.

Costruttivamente, il 30% della plastica impiegata per fabbricare il telecomando è riciclata post-consumo, mentre il 96% dell’imballaggio è a base di fibra di legno – spiega il colosso dell’e-commerce – proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili. Segnaliamo infine l’assenza dei quattro pulsanti colorati (rosso, verde, giallo e blu) presenti su altri telecomandi per Smart TV e per i servizi interattivi tramite Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV).

Il telecomando vocale Alexa Pro costa 39,99 euro ed è compatibile con la maggior parte dei lettori multimediali Fire TV, con diversi televisori, soundbar e ricevitori A/V. Sono sostanzialmente escluse le Fire TV di prima e seconda generazione e il Fire TV Stick di prima generazione: prima di procedere con l’acquisto consigliamo di consultare questa guida per verificare la compatibilità.

