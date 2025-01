DeepSeek, il Garante italiano indaga sul fenomeno AI cinese

Pubblicità

Il Garante della Privacy italiano è stato il primo al mondo ad aprire una istruttoria al debutto di ChatGPT di OpenAI ed ora accade esattamente lo stesso con DeepSeek, con una richiesta di chiarimenti circa l’impiego dei dati degli utenti, ma anche sulle limitazioni per l’età e altro ancora.

La società che ha sviluppato il fenomeno AI cinese che ha terrorizzato l’Occidente, precisa in una pagina web del servizio, che i dati personali degli utenti e le conversazioni con il chatbot sono conservati in server sicuri che si trovano in Cina, dati che vengono utilizzati per migliorare il modello.

Nella stessa pagina si precisa che il servizio è indicato come disponibile per chiunque con età superiore ai 14 anni, con consenso dei genitori richiesto tra 14 e 18 anni. Le informazioni mostrate sul sito web non sono però sufficienti per il Garante della privacy che ha richiesto a DeepSeek ulteriori dettagli e chiarimenti.

In particolare il Garante ha richiesto: quali sono i dati personali raccolti, dove vengono conservati, scopo e finalità della raccolta, oltre che la base giuridica del trattamento. L’elenco dei chiarimenti prosegue: DeepSeek dovrà anche precisare al Garante della privacy italiano quali informazioni ha impiegato per addestrare i suoi algoritmi e modelli.

Anche se DeepSeek indica il limite minimo di età a 14 anni, il servizio risulta di fatto accessibile a chiunque perché non sono presenti filtri per età all’ingresso. Due le società interpellate dal Garante: Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence che forniscono il servizio di chatbot DeepSeek su web e App.

Lo sviluppatore di DeepSeek ha venti giorni di tempo per rispondere, in caso contrario rischia multe oppure l’oscuramento del servizio in Italia: le stesse contromisure entreranno in azione se Il Garante sospetterà la violazione di norme italiane o europee.

Per capire come funziona DeepSeek e perché al debutto ha fatto crollare i maggiori titoli tecnologici USA rimandiamo a questo approfondimento . Tutti gli articoli dedicati all’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.