Deerma DX115C, l’aspirapolvere portatile a soli 26€

Se siete alla ricerca del metodo più economico, ma al tempo stesso efficace per fare pulizie in casa, sappiate che l’aspirapolvere portatile Deerma DX115C Mini farà certamente al caso vostro. Al momento in sconto, lo portate a casa ad appena 26,84 euro, con spedizioni dalla Germania, e nessun onere doganale alla consegna. Clicca qui per acquistare.

Adatto per qualsiasi circostanza, risulta molto versatile, perché in effetti componibile a seconda delle necessità. Anzitutto, sarà possibile utilizzarlo in casa, per la normale pulizia dei pavimenti. Questo grazie alla presenza di diverse spazzole, tre in confezione, una delle quali adatta certamente ai pavimenti, oltre a quelle con bocchetta di aspirazione piatta e la spazzola rotonda, progettate per pulire ogni angolo della casa.

Deerma DX115C gode di una tecnologia del filtro a tre strati, per un potente potere filtrante che, insieme al potente motore con forte potenza di aspirazione, pulisce a fondo il pavimento. Le piccole dimensioni dell’aspirapolvere sono, inoltre, ottimali, per riporlo facilmente in casa, e non occupare troppo spazio.

Da notare, che eliminando completamente la prolunga del manico, si otterrà un’aspirapolvere portatile, utilissimo ad esempio, per la pulizia della macchina. Grazie al pratico beccuccio sarà possibile raggiungere qualsiasi parte dell’abitacolo, potendo così pulire sotto i sedili, dove notoriamente si accula sporcizia. E’ fato in ABS/PC, e gode di una potenza nominale di ben 600 W, dunque molto potente.

A livello estetico presenta una colorazione nero e oro, con una capienza del serbatoio povere di 1,2 litri. L’articolo ha una potenza di aspirazione a vuoto di 12kPa, pesa circa 2 chilogrammi, offre un cavo di alimentazione di ben 5 metri, così da poter arrivare in qualsiasi parte della stanza, e misura appena 1019,5 x 206,5 x 128 mm.

All’interno della confezione anche tre spazzole, un filtro, e il manico prolunga per la pulizia dei. pavimenti. Costa appena 26,84 euro e si acquista direttamente da qui con spedizione gratis dalla Germania.