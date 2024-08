BlitzWolf TH8 è l’hub USB-C dieci-in-uno a soli 23 €

Pubblicità

C’è solo un modo per avere tutte le porte di cui avete bisogno coi computer portatili di ultima generazione: affiancargli un hub come il BlitzWolf TH8 attualmente in sconto, un accessorio compatto e performante che vi offre la versatilità delle prese normalmente presenti su una macchina desktop, ma su un PC per lavorare in mobilità.

Fisicamente come dicevamo ha gli ingombri ridotti all’osso: misura circa 14,5 x 5,5 x 1,5 centimetri, il che significa che lo infilate senza problemi nella borsa del computer o in uno zaino. E non c’è da temere anche di rovinarlo perché la scocca e il connettore hanno un robusto guscio in lega di alluminio, mentre il cavetto per collegarlo alla macchina è irrobustito da una guaina in nylon intrecciato.

Questo cavetto per altro è lungo 22 centimetri, abbastanza da garantire una buona flessibilità in modo da posizionare l’hub dove più fa comodo. Si collega al computer tramite USB-C e da questa unica porta ne mette a disposizione dieci.

Una è una presa USB-C passante abilitata alla ricarica passante fino a 100 Watt, il che significa che vi potete collegare il caricatore del computer per mantenerlo alimentato e in carica (l’uscita massima è di 86 Watt, quindi va benissimo anche coi MacBook Pro di ultima generazione).

Oltre a questa si hanno a disposizione altre due USB-C 3.0 dove poter collegare dischi, memorie esterne, telefoni e altre periferiche. Ci sono poi ben tre porte USB-A 3.0 per tastiera, mouse, chiavette USB e altro ancora.

Questo hub include inoltre i lettori di schede SD e microSD con capacità di lettura di 90 MB/s e scrittura 80 MB/s, una porta Ethernet a 1.000 Mbps per il collegamento a internet via cavo e una HDMI con supporto alla risoluzione massima di 4K a 60 Hz.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 40 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 42% andando a spendere intorno ai 23 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.