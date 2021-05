Digital Talent Week: 100 opportunità di lavoro nel digitale

La digitalizzazione è sempre più protagonista dei processi di selezione dei candidati: una esigenza a cui ha risposto CVing attraverso Digital Talent Week, il primo programma di fiere del lavoro 100% digitali, che offre alle aziende e ai candidati l’occasione per conoscersi e per gestire le prime fasi di ricerca e selezione del personale, avviando processi mirati di recruiting.

Fino al 30 maggio Digital Talent Week “Lavori Digitali” è il nuovo appuntamento interamente dedicato al recruitment, questa volta riservato alla ricerca di lavoro nei settori Tech e Digital. Sul sito di CVing, dopo essersi registrati, è possibile accedere gratuitamente alla piattaforma per visitare gli stand della fiera digitale, partecipare agli eventi on line delle aziende, delle università e delle business school partecipanti e, soprattutto, candidarsi alle posizioni aperte.

100 le opportunità lavorative disponibili online in ambito Blockchain development, Cyber security, IoT, Big data, Digital Marketing, SEO e SEM Management. Tra le posizioni aperte figurano i ruoli di Java Developer, Data Engeenier, IOS Developer, Full Stack Developer, Data Scientist, Digital marketing manager e altre ancora. Sono 15 le aziende nazionali ed internazionali e 6 le università e business school coinvolte nel recruitment nell’intera settimana.

Digital Talent Week è un luogo di incontro virtuale, dove muoversi attraverso una mappa digitale interattiva live per visitare gli stand virtuali delle aziende presenti, scoprirne i profili e i contenuti di employer branding e per consultare le posizioni aperte, candidarsi e sostenere video colloqui on demand. Questa modalità permette ai candidati di registrare da remoto, tramite smartphone, pc o altro dispositivo, in qualsiasi momento e luogo, la propria video intervista online, che i recruiter potranno successivamente visionare e valutare direttamente dalla stessa piattaforma messa a disposizione da CVing.

«Con questa edizione la mappa della Digital Talent Week si rinnova aumentando il livello di personalizzazione per le aziende e dando maggiore enfasi alla verticalità»dichiara Giulia Anny Petrossians Gharachedaghi, Product Manager Digital Talent Week di CVing. «La fiera digitale è un momento strategico per fare Talent Attraction e comunicare contenuti di employer branding, non si tratta solo di un appuntamento di recruiting».

E continua «Oltre alla innovativa piattaforma digitale, l’esperienza del team di CVing nel settore e-recruiting fa da supporto alle aziende partecipanti per individuare i talenti ricercati, anche quelli più specifici o di nicchia, per fare auto-screening e per ottimizzare i tempi di valutazione, disponendo i candidati in ordine di matching, tra candidato ideale e il candidato reale».

Dall’inizio dell’anno, il programma delle Digital Talent Week ha ricevuto oltre 5 milioni di visualizzazioni diventando un punto di riferimento per le aziende che vogliono gestire processi mirati di selezione on line del personale attraverso lo strumento dei video-colloqui on demand. Per partecipare alla Digital Talent Week e possibile partire da qui.

