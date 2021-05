I router Eero 6 di Amazon ora supportano Apple HomeKit

Eero (società controllata da Amazon) ha rilasciato la versione aggiornata dell’app per iOS con inclusi gli aggiornamenti firmware dei router Eero 6 e Eero Pro 6, ora con il supporto per Apple HomeKit. Il supporto HomeKit dei router Eero 6 di Amazon consente la gestione tramite l’app Casa su iPhone, iPad e Mac. Nell’app Casa sono presenti opzioni che consentono di specificare le modalità di comunicazione dei router con la casa e via internet.

Con l’integrazione di HomeKit‌, gli utenti Eero 6 possono impostare varie funzionalità di sicurezza e impedire la comunicazione di dispositivi Wi-Fi non noti, isolando in pratica tutti i dispostivi per la casa smart, impedendo tentativi di hacking (accedere dall’esterno a dispositivi collegati come videocamere di sicurezza o sensori di movimento) e offrendo migliorie in generale dal punto di vista della sicurezza.

I router HomeKit attivano un firewall per ciascuno degli accessori in modo che, anche se ne viene manomesso uno, non sia possibile accedere agli altri dispositivi o alle informazioni personali. È possiible usare l’app Casa per controllare con quali servizi comunicano gli accessori HomeKit sulla rete e su internet. Router compatibili HomeKit sono prodotti da Eero, Linksys e Charter Spectrum. Altri router Eero integrano già il supporto a HomeKit (ne abbiamo parlato in dettaglio con una estesa recensione su questa pagina); l’ultimo aggiornamento aggiunge questa funzionalità a e Eero 6 e Pro 6, modelli con il Wi-Fi 6.

Lanciati a novembre dello scorso anno, Eero 6 Pro, Eero 6 ed Eero 6 Extender offrono una copertura fino a 140 metri quadrati, supportano velocità sino a 900Mbps e permettono di collegare oltre 75 dispositivi. Tutti i dispositivi eero utilizzano la tecnologia TrueMesh per gestire in modo “intelligente” il traffico di rete ed evitare buffering, blocchi o interruzioni, in questo modo è posibile spaziare tra streaming di contenuti in 4K, gaming e videoconferenze senza doversi preoccupare della velocità di connessione.

I sistemi eero 6 sono disponibili su Amazon a 149 euro (confezione singola) e a 299 euro (confezione da tre). Opzionalmente sarà possiible abbonarsi ad eero Secure per 3,99 euro al mese e annualmente per 39.99 euro; a eero Secure + per 10,99 euro al mese e 109.99 euro per l’abbonamento annuale.