Disco SATA Samsung 870 QVO, un SSD da 8TB a 344,55 €

Se dovete sostituire un disco SATA interno da 2.5 Pollici poco capiente su un vecchio MacBook un portatile o fisso PC o creare un SSD esterno veloce per backup di grande capienza il Samsung 870 QVO potrebbe fare al caso vostro specialmente in questi giorni che le offerte Amazon riducono il prezzo da 599 € a 344,55 €.

Si tratta del modello siglato MZ-77Q8T0BW che vanta tra le caratteristiche:

Velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s; le performance possono variare in base al sistema hardware

Interfaccia SATA 6 Gb/s compatibile con interfacce SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s

Fattore di forma: 2.5 pollici

Capacità disponibile: fino a 8 TB

Consente di gestire facilmente carichi di lavoro intensi di PC, workstation, NAS (Network Attached Systems) di alto livello per offrire ottima durata a gamer, creativi e professionisti del settore IT

Ha 3 anni di garanzia

L’SSD in questione è molto apprezzato anche per l’inserimento in NAS e, grazie all’acquisto di un case esterno dal costo di circa 20 € può essere utilizzato come potente, capiente e veloce sistema di backup per ogni esigenza di memorizzazione. Il case può essere basato su USB-A oppure dotato di un cavo USB-C per la compatibilità con i computer più recenti. Per stare sul sicuro vi consigliamo un modello con un USB-C 3.1 Gen 2 che ha una interfaccia in grado di coprire la massima velocità di trasferimento dati di 6 Gb/s di SATA.

Sto caricando altre schede...

Sicuramente interessante è questo modello di UGREEN dotato dell’accelerazione UASP, UGREEN Case USB C 3.1 Gen 2 cheha una velocità di trasferimento fino a 6Gbps, che è più veloce della tradizionale USB 3.0 di 70%: ci vogliono solo 5 secondi per trasferire un film da 1 GB. Supporta anche TRIM e S.M.A.R.T.

Sto caricando altre schede...

Samsung 870 QVO da 8TB costa oggi 334 € e lo acquistate da questa pagina Amazon.

UGREEN Case Hard Disk Esterno 2.5″ USB C 3.1 Gen 2 UASP costa meno di 17 € e lo acquistate su questa pagina di Amazon.