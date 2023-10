Anche Samsung offrirà SOS emergenze via satellite come iPhone

Dallo scorso anno Apple offre sui nuovi iPhone il servizio di sicurezza SOS emergenze via satellite, funzionalità che consente all’utente di inviare e ricevere messaggi con servizi di emergenza quando si trovano al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi. Inoltre, se gli utenti desiderano rassicurare amici e familiari sulla propria posizione mentre sono in viaggio in un’area priva di copertura cellulare o Wi-Fi, possono aprire l’app “Dov’è2 e condividere la propria posizione via satellite.

Altri produttori sono al lavoro per offrire funzionalità simili sui loro smartphone, compresa Google, e Samsung ha confermato l’arrivo di questa tecnologia anche sui Galaxy S24, entrati già in produzione e con lancio previsto a gennaio.

L’azienda sudcoreana aveva riferito dell’arrivo della funzione SOS emergenze via satellite già a inizio anno e ora Park Yong, CEO della divisione LSI di Samsung, ha confermato che l’azienda offrirà il servizio sui telefoni top di gamma a partire da inizio 2024.

Non sono noti altri dettagli e non chiaro se la funzionalità sarà disponibile su tutti i modelli S24 o solo sui modelli Ultra:

I nuovi telefono di Samsung, come accennato, dovrebbero essere presentati ufficialmente a gennaio o febbraio. Apple offre la funzione sui vari modelli della linea iPhone 14 e iPhone 15 – tutti in grado di connettersi direttamente a un satellite grazie di componenti hardware e funzionalità software ad hoc.

Su iPhone, il servizio consente di mettere in contatto l’utente con centri di smistamento in cui operano specialisti in emergenze formati da Apple che possono contattare PSAP (Public Safety Answering Point) — o call center dei servizi di emergenza — per conto dell’utente, fornendo aiuto.

L’utente può inviare e ricevere messaggi con servizi di emergenza quando si trovano al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi. Produttori come Samsung stanno valutando di offrire la possibilità di inviare e ricevere via satellite messaggi di qualunque tipo, non solo messaggi destinati ai servizi di emergenza.

Per quanto riguarda i prezzi, Apple spiega che il servizio SOS Emergenze via satellite è gratis per due anni per tutti gli acquirenti di un nuovo iPhone. La Casa di Cupertino non ha comunicato quanto costerà successivamente per chi intende prorogare il servizio. Alcuni concorrenti, come Garmin, per servizi paragonabili richiedono un costo di circa 15 euro al mese.

Per ulteriori dettagli su SOS Emergenze – disponiible in Italia da marzo 2023 – rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.