Disponibile iOS 12.3.1 per iPhone e iPad

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 12.3.1. La nuova release arriva una settimana e mezzo dopo il rilascio della versione definitiva di iOS 12.3 con la nuova app Apple TV e altre novità.

Nelle note d rilascio, Apple spiega che l’aggiornamento iOS 12.3.1 “include correzioni di errori per iPhone e iPad”. Nello specifico:

Risolve un problema che in alcuni casi poteva impedire di effettuare/ricevere chiamate VoLTE

Risolve un problema per cui alcuni messaggi provenienti da mittenti sconosciuti potevano apparire nell’elenco delle conversazioni in Messaggi nonostante fosse abilitata l’opzione “Filtra mittenti sconosciuti”.

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione del link per la segnalazione dei messaggi indesiderati nei thread di Messaggi con mittenti sconosciuti.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 12.3.1

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente da iPhone o iPad andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC con il dispositivo collegato via USB.