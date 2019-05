Star Trek: Picard, la fine è solo l’inizio su Amazon Prime Video

Amazon Prime ha svelato il 23 maggio 2019 il teaser trailer e la locandina di Star Trek: Picard, l’attesissimo ritorno sul piccolo schermo di Jean-Luc Picard con una serie tv originale Prime Video “Star Trek: Picard”. Gli episodi saranno disponibili in oltre 200 paesi a 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti su CBS All Access.

Nella nuova serie tv dedicata alla celebre saga Sir Patrick Stewart riprende il suo ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in “Star Trek Generation”. È ovviamente lui protagonista della serie, che racconterà le vicende di Picard in un nuovo capitolo della sua vita.

Un ritorno atteso dagli appassionati della saga, e che darà a tutti l’opportunità di vedere di nuovo l’amatissimo Jean-Luc Picard, il leggendario comandante della nave spaziale e che incomincia con una frase evocativa ed emozionante, per tutti i fan che la attendevano da anni: al termine del trailer, dopo immagini inaspettate e il volto di Picard, compare infatti la frase “La fine è solo l’inizio”. Nel cast, al fianco di Sir Patrick Stewart, ci sono sono anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.

La produzione della serie è di CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer supervising producer.

Hanelle Culpepper dirigerà i primi due episodi della serie. «C’è solo una parola che può descrivere Sir Patrick Stewart nel ruolo di Comandante della nave spaziale ed è ‘leggendario’», dichiara Alex Kurtzman produttore esecutivo della serie. «Siamo felicissimi che torni al comando, per portare il messaggi ottimisti di Star Trek al pubblico in tutto il mondo».

La serie sarà disponibile per gli utenti Prime 24 ore dopo la messa in onda negli Stati Uniti, dove sarà trasmessa in esclusiva su CBS All Access, il servizio di abbonamento diretto al consumatore di CBS.

«Per 50 anni le serie Star Trek sono state un successo globale, che ha coinvolto generazioni di tutte le età. È un onore dare il benvenuto a Sir Patrick Stewart per quella che sarà sicuramente un’altra estensione di livello mondiale della storica saga», ha dichiarato Armando Nuñez, Presidente e Chief Executive Officer di CBS Global Distribution Group. «Non vediamo l’ora di lavorare con il team di Amazon Prime Video per portare questo prossimo capitolo dell’incredibile serie Star Trek alla sua appassionata fanbase internazionale».

