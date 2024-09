Amazon ora fa parte della Motion Picture Association e promuove gli interessi degli studi cinematografici

Pubblicità

Amazon è entrata a far parte della Motion Picture Association (“Organizzazione dei produttori cinematografici”, MPA) associazione statunitense che promuove gli interessi degli studi cinematografici.

Lo riferisce il sito Engadget spiegando che gli altri membri sono i sette studi principali del cinema statunitense: Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios, Warner Bros. Discovery e Netflix.

Amazon si era già relazionata con la MPA, avendo lavorato con la sua Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) che riunisce le principali major del settore cinematografico, organizzazione volta alla lotta contro la pirateria, facendo parte dal 2017 del Consiglio direttivo di quest’ultima organizzazione.

MGM (dal 2022 parte di Amazon MGM Studios, sussidiaria di Amazon) era già stata membro della MPA (dal 1928 al 2005). L’interessamento nei confronti della MPA fa comprendere gli interessi della multinazionale di commercio elettronico nell’ambito dell’intrattenimento. Sia Amazon, sia Netflix sono membri dell’MPA, evidenziando la sempre maggiore influenza dell’industria dello streaming in questo settore, con modalità e finalità ampie e complesse.

“La MPA è la voce globale di un settore in crescente evoluzione e dà il benvenuto a Prime Video & Amazon MGM Studios nei nostri ranghi, scelta che amplia il nostro potere decisionale e gli sforzi volti alla protezione dei contenuti per conto delle nostre aziende più innovative e creative”, ha dichiarato Charles Rivkin, Presidente e CEO di MPA. E ancora. “Gli studios MPA sono carburante per le economie locali, stimolano la creazione di posti di lavoro, arricchiscono le culture e rafforzano i legami comunitari ovunque lavorino. Con Prime Video & Amazon MGM Studios nella nostra scuderia di straordinari membri, la MPA avrà ancora più voce in nome e per conto dei più grandi talenti del cinema”.

