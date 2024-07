DJI SDR Transmission domina videocamere e flusso video fino a 3 km

Pubblicità

Un tempo noto principalmente per i suoi droni, DJI è ormai diventato protagonista per l’intero settore dell’imaging creative: l’ultima novità DJI SDR Transmission rende alla portata di tutti la tecnologia Software Defined Radio (SDR), così da renderla accessibile alle troupe cinematografiche di piccole e medie dimensioni.

DJI SDR Transmission è un sistema che migliora sensibilmente la trasmissione video, offrendo più stabilità, maggiore resistenza alle interferenze e capacità di penetrazione più potenti. Questo permette alle troupe cinematografiche di monitorare al meglio le immagini sul set, grazie al supporto simultaneo della trasmissione Wi-Fi.

Sfruttando la tecnologia SDR, DJI SDR Transmission permette una trasmissione delle immagini video particolarmente stabile, restituendo ai registi feed video a 1080p e 60fps, con un bit-rate fino a 20 Mbps e un ritardo di 35 millisecondi.

Grazie a questo sistema le immagini possono essere trasmesse fino a tre chilometri di distanza, superando qualsiasi interferenza, grazie alla possibilità di passare automaticamente tra le bande 2,4 GHz/5,8 GHz e DFS, fino a trovare il canale ottimale.

Il sistema è disponibile solo come ricevitore, come trasmettitore, oppure anche con sistema completo che comprende un trasmettitore SDR per il rig della fotocamera e un ricevitore per un monitor o un tablet opzionale.

Il sistema DJI SDR Transmission offre opzioni di connettività versatili, tra cui SDI/HDMI per monitor e USB-C o Wi-Fi per smartphone e tablet. L’opzione Wi-Fi, dunque, incarna una soluzione di monitoraggio a doppio canale a costi contenuti, senza richiedere un ricevitore aggiuntivo, rendendolo una scelta flessibile per vari setup.

Oltre al monitoraggio, il sistema permette il controllo remoto di telecamere e gimbal, incorporando funzionalità come un joystick virtuale e il ricentraggio del gimbal, mentre la funzione Force Mobile di DJI permette agli utenti di controllare un gimbal inclinando e ruotando lo smartphone, aggiungendo un ulteriore livello di comodità e precisione.

Il sistema supporta il controllo della fotocamera PTP (USB-C) per dispositivi compatibili e CEC per fotocamere Sony, offrendo un controllo completo direttamente da uno schermo remoto.

Prezzi e disponibilità

E’ possibile acquistare pezzi singoli del kit o combo: