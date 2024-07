Da Nintendo la base di ricarica Joy-Con attesa da sette anni

Pubblicità

Nintendo Switch dovrebbe essere ormai in dirittura di arrivo, pronto ad essere sostituito dal successore Switch 2, o come si chiamera, anche se a dire il vero ha ancora molto da regalare agli utenti: ad ogni modo Nintendo ha finalmente annunciato un dock o base di ricarica per i controller Joy-Con, in arrivo il 17 ottobre.

È un accessorio che molti giocatori avrebbero desiderato sin dal lancio della console. Per colmare questa lacuna molti produttori terze parti hanno offerto alternative valide, anche se adesso quello Nintendo sembra offre maggiore flessibilità.

A differenza della maggior parte dei controller wireless che possono essere caricati con un cavo USB-C, i Joy-Con di Nintendo, così come i gamepad wireless retro NES e Famicom, possono essere caricati solo quando sono collegati alla Switch. Ed allora, si comprende quale sia l’utilità di caricatore separato, che ad esempio permette la ricarica di più controller Joy-Con contemporaneamente. Curioso che Nintendo lanci questo accessorio proprio alla fine del ciclo di vita della console.

Il nuovo accessorio, che prende il nome di Joy-Con Charging Stand, può ospitare due controller alla volta, collegandosi alla porta USB-C della dock della Switch oppure a un qualsiasi altro adattatore di alimentazione.

Nintendo non ha ancora rivelato il prezzo dell’accessorio, anche se The Verge ha già cercato di informarsi sul punto. Al momento, l’unica certezza è che il caricatore sarà disponibile in in Europa e Giappone. Si attende la conferma per la disponibilità USA.

Il nuovo accessorio sarà probabilmente parte dell’ultima grande campagna natalizia di Nintendo riguardante questa console. Sarà uno dei protagonisti insieme alla “Hyrule Edition” della console Nintendo Switch Lite e al lancio di titoli del calibro di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario & Luigi o Mario Party.