Dock caricatutto per iPhone, Apple Watch e AirPods scontato a 53,99 euro

Dite basta ai cavi volanti sulla scrivania con Choetech J-T316, un accessorio che ricarica contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods e al momento in sconto a 53,99 euro spedizione compresa.

Dal dock parte un solo cavo da collegare all’alimentatore: mentre la custodia degli AirPods si collega allo spinotto Lightning sporgente, Apple Watch va semplicemente poggiato sopra la relativa placca di ricarica magnetica mentre per l’iPhone c’è un’area che incorpora la piastra di ricarica a induzione.

Quindi questa soluzione è compatibile con iPhone 8 e tutti i successivi modelli dotati di sistema di ricarica wireless oltre che tutti gli Apple Watch e gli AirPods attualmente in commercio. La tecnologia Qi fa sì che la sezione dedicata alla ricarica degli smartphone funzioni anche con i telefoni di Samsung e tutti i dispositivi di ultima generazione che supportano la ricarica wireless fino a 10W.

Con profilo in elegante alluminio, Choetech J-T316 promette un’ottima stabilità grazie ai piedini in gomma ed una buonissima dissipazione del calore grazie alle due ventole poste sul fondo. Sul retro del dock c’è invece un’uscita USB-A che può essere eventualmente utilizzata per ricaricare contemporaneamente un quarto dispositivo collegandovi il relativo cavo.

Se siete interessati all’acquisto, Choetech J-T316 è in vendita su Amazon per 60 euro ma al momento se inserite il codice A9PTDEQ4 prima di completare l’ordine potete comprarlo in sconto a 53,99 euro spedizione inclusa.