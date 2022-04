Docking Station 12-in-1 Extreme Mac, il top per Mac e PC in sconto a 122,53€

Avete necessità di collegare di tutto, ma proprio di tutto, al vostro Mac in particolare MacBook, MacBook Pro o ad un PC con porta USB-C? Andate subito su Amazon dove trovate in sconto una docking station XtremeMac che è un 12-in-1.

Si tratta di un sistema multiporta dotato, appunto, di 12 connettori che tutti insieme rispondono ad una sola porta USB-C. Occupando un singolo punto di ingresso otterrete: 4 porte USB-2, due porte HDMI 4K (sfruttabili con un monitor su Mac e con due su Windows), due porte USB-C di cui una Power Delivery a 85W, un lettore SD, SDHC, SDXC, TF, una porta Ingresso e uscita audio, una porta Ethernet da 1000 Mbit/s.

Grazie a questo piccolo “mostro” non ci sarà nulla che non potrete gestire in contemporanea: tastiera, mouse, schede SD, monitor, chiavetta USB, cuffie da usare per meeting etc. che potete sempre lasciare collegate sulla scrivania e a cui potete riallacciarvi al ritorno in ufficio.

Per il resto è pienamente compatibile con MacBook, PC, iPad o qualsiasi altro dispositivo con porte USB-C e si adatta perfettamente alla configurazione del desktop risparmiando spazio grazie al fatto che può essere messa sotto il dispositivo regolandone l’inclinazione e aiutandone il raffreddamento sopratutto nei mesi estivi.

XtremeMac 12-in-1 costerebbe 175€ ma grazie ad un’offerta potete comprarlo a solo 122,53 euro, il prezzo di alcuni accessori simili ma di produzione non qualificata al contrario di quella che offre XtremeMac che da molti anni ormai supporta il mondo della Mela con dispositivi affidabili e di eccellente qualità.

