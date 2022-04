Gli utenti sono sopraffatti dai servizi di film e serie streaming ma non mollano

Tecnologie, mode e consumi in molti casi emergono negli USA con mesi o anni di anticipo rispetto ad altre nazioni: secondo una ricerca di mercato gli utenti USA sono sopraffatti dalla enorme quantità di contenuti proposti da svariati servizi di streaming, ma i dati rivelano che nella maggior parte dei casi gli utenti apprezzano questa situazione e non hanno alcuna intenzione di cambiare o ridurre abbonamenti.

Occorre tenere presente che in USA servizi, app e piattaforme streaming sono presenti in numero maggiore rispetto agli altri paesi, in ogni caso la tendenza in corso sembra valere sempre di più anche per l’Italia e altrove. Secondo il report State of Play di Nielsen il 46% degli utenti USA dichiara di essere sopraffatto dalla quantità di programmi disponibili in streaming.

Gli analisti rivelano che in USA i vari servizi streaming mettono a disposizione 817.000 contenuti, inclusi film, serie TV, speciali e altro ancora. Si tratta di un incremento del 26,5% rispetto al totale di 171.000 contenuti rilevati alla fine del 2019.

Ben il 72% degli statunitensi dichiara di apprezzare l’esperienza utente con i servizi streaming: il 93% afferma di voler espandere i servizi usati o di non voler apportare modifiche negli abbonamenti già esistenti. Il progressivo aumento dell’offerta e delle piattaforme risulta quindi giustificato dalle preferenze e dalle intenzioni degli utenti. La visione in streaming conta il 28% dell’utilizzo totale della televisione negli ultimi 10 mesi, aumenta anche del 18% il tempo dedicato alla visione di contenuti in streaming.

La quantità di scelta e servizi disponibili porta all’interesse degli utenti (64%) in un servizio unico in grado di accedere a diverse piattaforme per facilitare la ricerca e la visione. Ed è proprio in questa ottica che rientra il nuovo servizio Discover annunciato da Plex di cui parliamo più in dettaglio in questo articolo.

Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.