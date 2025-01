Apple TV Plus, il trailer del nuovo documentario sul Vietnam

Pubblicità

Apple TV+ ha diffuso il trailer del nuovo documentario in sei parti “Vietnam: The War That Changed America” che sarà disponibile dal 31 gennaio.

Nella versione originale è narrato dall’attore, sceneggiatore e regista Ethan Hawke (candidato Premio Oscar nel 2022 come miglior attore non protagonista per Training Day e nel 2015 per Boyhood).

La serie commemora il 50º anniversario della caduta di Saigon e la fine della Guerra del Vietnam, ed è presentata come “uno sguardo profondamente umano sulle vite di coloro che hanno vissuto uno dei conflitti più divisivi nella storia dell’America”.

“Vietnam: The War That Changed America” intreccia testimonianze in prima persona, materiale di archivio mai visto prima e reunion emozionanti tra i reduci, alcuni dei quali non si vedevano da quasi mezzo secolo.

Gli autori hanno esaminato oltre 1100 ore di immagini di repertorio per portare gli spettatori dentro la cronaca e nelle vite di soldati e civili di tutte le parti in conflitto, di contestatori contrari alla guerra e sopravvissuti, offrendo il ritratto crudo di una nazione lacerata dalla guerra.

Nel corso dei sei episodi, si evidenziano altresì i profondi cambiamenti agli Stati Uniti stessi, elementi che hanno fatto emergere dalla guerra una nazione molto diversa.

Il documentario è prodotto per Apple TV+ da BAFTA e 72 Films, diretto da Rob Coldstream (“John Lennon: Murder Without a Trial”) e prodotto da Caroline Marsden (“9/11: One Day in America”) con i produttori esecutivi David Glover (“9/11: One Day in America”) e Mark Raphael (“Crime and Punishment”). È la seconda collaborazione tra Apple TV+ e 72 Films dopo il lancio dello scorso anno di “John Lennon: Murder Without a Trial”.

