Apple TV Plus, in arrivo il documentario su John Lennon

Su Apple TV+ è arrivo un documentario in tre puntate intitolato “John Lennon: Murder Without A Trial”, negli USA narrato dalla voce di Kiefer Sutherland, quest’ultimo nel nostro Paese conosciuto soprattutto per il ruolo di Jack Bauer nella serie televisiva “24”.

La docuserie vanta esclusive testimonianze oculari e inedite foto della scena del crimine che consentono di fare nuova luce sulla vita e l’omicidio di John Lennon, il noto cantautore, polistrumentista, artista e attivista britannico, e sull’indagine che ha portato alla condanna di Mark David Chapman, il fan che assassinò a colpi di pistola l’artista la sera dell’8 dicembre 1980 a New York.

“John Lennon: Murder without a Trial” è presentato come frutto di ricerche molto approfondite sull’omicidio di Lennon. La produzione ha sfruttato il Freedom of Information Act (FOIA) per avere accesso a molte informazioni dal Dipartimento di Polizia di New York, la commissione per la libertà vigilata e l’ufficio del procuratore distrettuale. La serie include dichiarazioni esclusive di testimoni oculari che parlano per la prima volta e alcuni amici di Lennon che rivelano “dettagli scioccanti”. Nel documentario non manca la testimonianza di avvocati della difesa di Chapman, psichiatri, investigatori e pubblici ministeri.

La serie è prodotta per Apple TV+ da BAFTA (organizzazione britannica che premia annualmente opere cinematografiche, televisive e interattive), dalla casa di produzione londinese 72 Films; è diretta da Nick Holt (“The Murder Trial”, “Responsible Child”) e Rob Coldstream (“Jade”), e vede come produttori esecutuvi David Glover (“9/11: One Day in America”), Mark Raphael (“Crime and Punishment”) e Coldstream insieme con i produttori Simon Bunney e Louis Lee Ray.

