Lo schermo smart Amazon Echo Show 15 ora è anche Fire TV

Prime Video, YouTube, Netflix, Disney+, RaiPlay e altre piattaforme online arrivano sullo schermo da 15” della più grande degli Echo Show, grazie ad un aggiornamento software gratuito: il dispositivo con Alexa integrata che cambia l’organizzazione della vita domestica e l’intrattenimento grazie al suo grande display immersivo personalizzabile e al supporto per lo streaming video 1080p.

La richiesta di avere le funzionalità Fire TV è arrivata direttamente dagli utenti visto che la maggior parte delle famiglie già lo utilizza per ascoltare i propri brani preferiti, controllare le notizie, guardare video, film e programmi TV.

L’esperienza Fire TV è disponibile come aggiornamento software gratuito per tutti i clienti di Echo Show 15, e sarà disponibile anche su tutti i nuovi dispositivi Echo Show 15.

Con questo aggiornamento i possessori di Echo Show 15 sono in grado di accedere ai contenuti streaming offerti da Fire TV, tra cui Prime Video, YouTube, Netflix, Disney+ e altre piattaforme online.

Con il nuovo widget Fire TV, è possibile visualizzare le scorciatoie per le app di streaming utilizzate di recente, gli ultimi contenuti guardati o la propria lista di programmi preferiti. Per scorrere le opzioni d’intrattenimento su Fire TV, basta toccare lo schermo, utilizzare il telecomando virtuale personalizzato oppure associare un telecomando Fire TV, come il Telecomando Vocale Alexa (3ª generazione).

L’esperienza Fire TV offre un menu principale che include le categorie: ‘Trova’, per cercare applicazioni e video, oppure sfogliare diverse categorie di contenuti; ‘Libreria’, per accedere a ‘La mia Lista Video’, agli acquisti e ai noleggi; e ‘In diretta’, per visualizzare i contenuti TV in diretta da applicazioni e abbonamenti supportati come quelli di RaiPlay.

Con Fire TV è inoltre possibile creare diversi profili per ogni membro della famiglia e personalizzare le applicazioni e i canali dal menu principale, oltre a impostazioni come la lingua e l’accessibilità. Infine, è possibile utilizzare l’app Amazon Fire TV sul telefono cellulare per navigare nell’esperienza Fire TV.

Amazon Echo Show 15 è normalmente in vendita a 250 € sul negozio online. Per le offerte pre-natalizie lo si trova in sconto a 219,99 € in versione senza telecomando mentre quella con il telecomando in bundle costa 237,99 €.

Il telecomando Telecomando Vocale Alexa (3ª generazione) è in vendita separatamente a 29,99 €.