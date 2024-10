Gli speaker JBL PartyBox sono l’anima della festa in Sensation White

Pubblicità

JBL ha appena presentato le ultime novità dedicate agli amanti delle feste: tra queste ci sono i nuovi JBL PartyBox Stage 320 e JBL PartyBox Club 120 mostrati per la prima volta al Consumer Electronics Show di Las Vegas e ora disponibili nella colorazione Sensation White.

Avevamo già spiegato in quella occasione come questi altoparlanti unissero un design elegante a una qualità audio di alta classe e come ciò contribuisse nel renderli adatti a vari eventi, dai compleanni alle serate informali. Ne approfittiamo quindi per riepilogarne le caratteristiche tecniche più importanti.

Stage 320 e Club 120

Innanzitutto, entrambi i modelli offrono bassi potenti e sono in grado di creare giochi di luce che arricchiscono l’atmosfera. Si trasportano anche facilmente da una stanza all’altra, grazie al braccio telescopico e alle ruote integrati, inoltre offrono una lunghissima autonomia. Parliamo di 18 ore per il modello JBL PartyBox Stage 320 e 12 ore per il modello JBL PartyBox Club 120, entrambi quindi capaci di accompagnare ogni evento fino a notte fonda, senza bisogno di essere collegati alla rete elettrica e senza mai timore di rimanere senza carica e senza musica.

Volendo le batterie si possono anche sostituire, quindi acquistandone una seconda di scorta si può raddoppiare l’autonomia, solo con una breve interruzione per il cambio.

Beam e Stick

Tra le novità appena annunciate ci sono anche i nuovi proiettori JBL PartyLight Beam e PartyLight Stick, con 8 ore di autonomia e capaci di creare effetti luminosi sincronizzati con la musica. Lo Stick, in particolare, utilizza gli algoritmi di intelligenza artificiale per sincronizzare automaticamente le luci LED a 360° con la musica.

Dove comprare

I JBL PartyBox Stage 320 White e Club 120 White sono già in vendita presso MediaWorld rispettivamente a 599,99 € e 409,99 €. Su Amazon è attualmente disponibile solo la versione nera, ma sono entrambi in offerta: il Club 120 è in sconto a 348 € e lo Stage 320 a 499 €.

JBL PartyLight Beam e Partylight Stick arrivano invece a fine mese sullo store ufficiale rispettivamente a 129,99 € e 99,99 €. Anche questi, come gli altri della gamma, saranno probabilmente disponibili anche su Amazon.