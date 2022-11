tado° e Termo collaborano per risparmiare gas e ridurre le bollette

tado° e Termo annunciano la loro collaborazione per dare una spinta alla transizione energetica residenziale in Italia: la società tedesca tado°, specializzata nel clima domestico smart, e l’italiana Termo, con la missione di ridurre le emissioni di CO2, uniscono le forze per offrire agli italiani soluzioni pratiche che possano aiutarli a risparmiare concretamente sulle bollette: utilizzando i prodotti offerti da Termo e le soluzioni smart di tado° gli utenti potranno risparmiare drasticamente sui costi del gas.

Il gas quest’anno aumenterà ulteriormente i suoi costi, portando gli utenti a spendere fino al 70% in più, per questo sempre più italiani stanno cercando soluzioni pratiche e facilmente implementabili che possano efficientare i consumi legati alla bassa classe energetica della casa. Per questo motivo, è importante per gli utenti avere le migliori soluzioni in termini di impianti di riscaldamento.

Affrontare il caro energia è importante e bisogna trovare soluzioni pratiche, che abbiano poco impatto sul portafoglio e che si installino facilmente: un dispositivo che può rispondere a tutte queste necessità è il termostato intelligente. Questo dispositivo consente agli utenti di beneficiare immediatamente di un elevato risparmio energetico. Infatti, con un termostato intelligente tado° è possibile risparmiare in media il 22%.

Ciò è dovuto a diverse funzioni innovative: il geofencing, che spegne automaticamente il riscaldamento quando la casa è vuota; o il rilevamento delle finestre aperte e l’adattamento alle condizioni atmosferiche e all’impostazione di orari, che riducono lo spreco di energia.

Inoltre, grazie alla piattaforma SaaS tado° 360, le persone possono sempre contare su un partner come Termo che controlla lo stato della caldaia e anticipa soluzioni per eventuali anomalie. Questo permette agli utenti di ridurre lo spreco di tempo e denaro nella manutenzione dell’impianto di riscaldamento, migliorando l’efficienza del proprio sistema.

In aggiunta, la seconda soluzione è l’installazione di una caldaia di classe A che aiuterà gli italiani a risparmiare fino a un ulteriore 30% dei costi in bolletta, grazie al suo alto livello di efficienza. Termo calcola che la soluzione che sta portando sul mercato, che combina una caldaia ad alta efficienza energetica e gli smart device di Tado, può portare un risparmio annuo in bolletta per famiglia fino a 1.220 €.

tado° e Termo migliorano l’efficienza energetica

Con la nuova collaborazione tra tado° e Termo, i clienti potranno beneficiare di una gamma di prodotti intelligenti in combinazione con i sistemi di riscaldamento, l’assistenza e la manutenzione, così da favorire la transizione energetica e cominciare un percorso di miglioramento della classe energetica della propria abitazione.

«Ci impegniamo a trovare partner in tutta Europa per portare la transizione energetica in ogni paese ad un livello successivo» dichiara Christian Deilmann, co-founder e CPO di tado°, aggiungendo «Termo è l’alleato ideale per il mercato italiano».

I vantaggi per gli utenti italiani derivanti dalla collaborazione tra le due società sono evidenziati anche da Termo. «Soluzioni smart come i termostati intelligenti, combinate con i nostri prodotti di classe energetica elevata, ci consentono di offrire un valore aggiunto che, nell’attuale contesto storico, può davvero fare la differenza» afferma Gabriele Basile, CEO di Termo.

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati a domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.