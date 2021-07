Dropbox converte file e gestisce meglio le password

Alla stregua di un’app, Dropbox ora offre numerose novità interessanti. La novità principale è la conversione dei file, opzione che consente di risparmiare tempo convertendo i file in formati diversi, inclusi PDF e immagini, senza uscire da Dropbox. Grazie a questa funzione, non sarà più necessario aprire un file in un’altra applicazione, modificarne il formato e poi salvare la nuova versione in Dropbox. La conversione dei file in PDF e immagini è disponibile per tutti gli utenti Dropbox.

Gli sviluppatori hanno migliorato funzionamento e disponibilità dei caricamenti da fotocamera, funzione che consente di mantenere le proprie foto al sicuro e organizzate. Ora tutti gli utenti, compresi quelli con piano Basic, possono eseguire automaticamente il backup di foto e video con i caricamenti da fotocamera. Gli sviluppatori affermano di avere “migliorato notevolmente” il funzionamento in background per rendere i caricamenti più rapidi e affidabili. Ora sono supportati i caricamenti da album specifici e tipi di file aggiuntivi, tra cui foto live, in modalità Burst e modificate (solo per iOS).

Molto interessanti anche i miglioramenti alla gestione delle password. Gli sviluppatori offrono diverse novità peraDropbox Passwords per migliorarne l’usabilità, tra cui: Estensione per browser di Passwords (gli utenti possono acquisire indirizzi email, nomi utente e password tramite i propri browser e sfruttare la funzionalità di compilazione automatica), Condivisione di password (la possiiblità di condividere in modo sicuro password e informazioni di pagamento e verifica in qualsiasi momento quali utenti hanno accesso ai singoli account) e supporto per carte di credito e debit (gli utenti possono archiviare i dati di carte di credito e debito nella stessa posizione delle password e accedervi in qualsiasi momento). Al momento Dropbox Passwords è disponibile solo per determinati team Dropbox Business con accesso anticipato a questa funzione.

Altre migliorie generiche riguardano la barra semplificata che consente di accedere ai contenuti e verificare che i file siano sincronizzati in modo sicuro nella barra delle applicazioni (Windows) o nella barra dei menu (Mac), e ancora, un riquadro dei dettagli rinnovato con la possibilità di visualizzare i contenuti in evidenza dei file più importanti grazie a un pannello dei dettagli sul Web intuitivo.

Queste nuove funzioni sono disponibili per Dropbox Basic, Dropbox Plus, Dropbox Professional e tutti i piani Dropbox Business.

Una nuova pagina dedicata alla condivisione esterna nella Console amministratore consente agli amministratori di capire come i dati vengono condivisi al di fuori dell’azienda. Gli amministratori di piani Dropbox Business Advanced, Dropbox Business Enterprise e Dropbox Education possono visualizzare tutti i file e le cartelle condivisi esternamente e filtrare l’elenco, ad esempio per tipo di file, utente che ha condiviso e impostazioni dei link.

Grazie alle impostazioni di condivisione avanzate, ora gli amministratori possono impostare le restrizioni in merito a scadenza e password predefinite per i link condivisi, così da controllare l’accesso ai dati aziendali.

Altra novità per gli amministratori aziendali è la possibilità di dentificare e classificare i dati sensibili archiviati nelle cartelle condivise e nelle cartelle personali dei membri del team.