Dropover è la finestra fluttuante che velocizza il lavoro su Mac

Spostare più elementi da cartelle diverse può essere tedioso: bisogna trascinare con pazienza i vari file che servono, navigando nella struttura delle varie cartelle, per poi spostarli a destinazione, con il rischio di fare confusione, tralasciando qualcosa o trasferendo anche file non desiderati.

L’utility Dropover risolve il problema alla radice in modo geniale: è una finestra fluttuante che possiamo sfruttare per “parcheggiare” tutti i file e, alla fine, spostare il contenuto dalla finestra alla cartella di destinazione. “L’area di parcheggio” funziona non solo con i file ma anche con cartelle, snippet di testo e anche immagini web che è possibile trascinare dai vari browser.

Dopo avere avviato l’app è possibile creare un’area di appoggio denominata Shelf, scaffale. Quest’ultima rimane aperta sullo schermo ed è possibile iniziare a trascinare file, cartelle e altri elementi su quest’ultima. Al termine del trascinamento possiamo spostare gli elementi dallo Shelf alla destinazione di nostro interesse.

Dalle Preferenze dell’app (click sull’icona dell’app nella barra dei menu > Settings) è possibile scegliere se attivare o no Dropover con gesture, se impostare un tasto modificatore (lo SHIFT per richiamare la finestra), se usare o meno una scorciatoia di tastiera e altro ancora.

Tra le funzioni, anche la possibilità di applicare tutta una serie di modifiche (“azioni”) agli elementi presenti nella finestra fluttuante prima dello spostamento (ridimensionare immagini, convertire file in PDF, eliminare metadati, creare un archivio, rinominare un gruppo di file, spostare tutto nel cestino e così via.

Cliccando sull’icona con i tre punti in alto a destra nella finestra fluttuante di Dropover è possibile richiamare servizi quali QuickLook, AirDrop, Mail, Messaggi e altri ancora.

L’applicazione si scarica da questa pagina di Mac App Store ed è utilizzabile gratis per 14 giorni; dopo di che è necessario acquistare una licenza perpetua per la versione Pro a 6,99 € per evitare un tempo di attesa di tre secondi ed eliminare altre limitazioni.

Il requisito minimo è la presenza di macOS 12 Monterey o seguenti: L’ultima versione è ottimizzata per macOS Sequoia, supporta la personalizzazione delle scorciatoie di tastiera e integra migliorie in termini di stabilità e affidabilità.