Un revival del processore M3 per l’iPad Air in arrivo

Dopo una pausa di due anni, lo scorso maggio Apple ha lanciato due nuovi modelli di iPad Air. Il primo, un rinnovato modello da 11 pollici, il secondo, invece, da 13 pollici. Entrambi i dispositivi sono dotati del chip M2, ma adesso Apple avrebbe deciso di lanciare nuovi modelli dotati del nuovo processore M3, un processore che potremmo definire negletto e messo rapidamente da parte tanto da non essere mai stata adottato in alcune line di prodotto passate direttamente da M2 ad M4.

Gli iPad Air rilasciati a maggio includono CPU a 8 core e una GPU a 10 core più veloci, che in effetti – rispetto al precedente chip M1 – risultano quasi il 50% superiori rispetto ai diretti predecessori.

Ora, secondo alcune indiscrezioni, Apple si starebbe preparando a rilasciare una versione di iPad Air equipaggiata con il chip M3. La voce, seppur da prendere con le pinze, è comunque supportata dal noto e affidabile leaker Evan Blass, che ha condiviso un post privato sui social media, accompagnato da un’immagine che mostrerebbe parti di codice sorgente in cui vengono citati i nuovi modelli non ancora annunciati: iPad Air da 11 pollici, iPad Air da 13 pollici e un iPad 11. Tutti i nuovi modelli, naturalmente, potrebbero supportare Apple Intelligence.

Quando si tratta di anticipazioni sui prodotti Apple, Blass è un nome che non passa in osservato, la cui “carriera” da leaker Apple si è consolidata nel 2020, quando ha diffuso in anteprima le immagini promozionali di HomePod mini e della gamma iPhone 12, poche ore prima dell’annuncio ufficiale.

La scelta di Apple di adottare il chip M3 per l’iPad Air pare assai interessante, anche se qualcuno potrebbe storcere il naso per il fatto che risulta superato dal più avanzato M4, attualmente presente nella gamma iPad Pro.

Con l’introduzione del nuovo iPad Pro, lanciato insieme agli iPad Air lo scorso maggio, Apple aveva deciso di passare direttamente al processore M4, progettato con un’attenzione particolare alle capacità di intelligenza artificiale. Il processore M3 aveva anche difficoltà di produzione ed è stato considerato inadatto dal punto di vista del rapporto del prezzo di produzione e dei benefici in termini di prestazioni rispetto ad al processore M2.

Sono state diverse le macchine che hanno così saltato il processore M3: Mac mini e iPad Pro ad esempio. Ma anche Mac Studio e per non parlare dei Mac Pro non hanno e non avranno mai il processore M3.

Per l’iPad Pro con chip M4, Apple afferma che la CPU è composta da quattro core ad alte prestazioni e sei core ad alta efficienza, oltre a acceleratori di machine learning di nuova generazione, offrendo prestazioni fino a 1,5 volte superiori rispetto al chip M2 della generazione precedente.

In effetti, però, la linea Air, e quella base, potrebbero essere equipaggiati da un processore meno performante, l’M3 per l’appunto, così da tenere ben separate in casa Apple le varie linee di prodotto. In questa scena, avrebbe senso per Apple distinguere la linea “Pro” dalle altre, affidando solo a quest’ultimo il processore di ultima generazione.

Secondo Apple, l’M4 è in grado di offrire le stesse prestazioni del chip M2 consumando solo la metà dell’energia e, rispetto ai più recenti processori per PC sottili e leggeri, può garantire prestazioni simili utilizzando solo un quarto della potenza.

Anche se le voci sono supportate dal leaker Blass, al momento non ci sono dettagli certi e ufficiali su eventuale data di uscita o prezzi per il nuovo iPad Air. Tuttavia, l’attuale linea parte da 719 euro, per il modello da 11 pollici con chip M2. E’ probabile che il listino della nuova linea M3 sia uguale all’attuale generazione.