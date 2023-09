Dyson sconta i suoi aspirapolvere e purificatori fino a 200 euro

Non capita spesso di assistere a sconti così importanti per le linee di prodotti Dyson. Quando capita è davvero un evento ed è per questo che vi segnaliamo i prodotti in sconto. Si passa dalle scope verticali ai purificatori d’ambiente. Ecco tutti i prodotti in sconto.

Il primo prodotto in sconto è l’aspirapolvere senza filo Dyson Gen5detect Absolute nella colorazione rame blu, vendita solo da Dyson. Offre 6 accessori inclusi, tra cui la Mini turbo spazzola anti-groviglio e in esclusiva l’adattatore per angoli nascosti, oltre a 2 spazzole, come la Digital Motorbar che adatta automaticamente la potenza ad ogni superficie e la spazzola Fluffy Optic rivela le particelle di polvere.

La spazzola con luce integrata è pure inclusa, mentre la scopa offre una nuova interfaccia dello schermo LCD e potenza di 280AW, con autonomia fino a 70 minuti in modilità Eco. Non manca, naturalmente, il sistema di filtrazione HEPA.

Lo sconto è di 100,00 euro, potendola acquistare a 899 euro.

Altro sconto è riservato alla Dyson Gen5detect Absolute in colorazione viola/nichel, con 5 accessori inclusi, tra cui le 2 spazzole Digital Motorbar e Fluffy Optic. Ha la stessa potenza e le stesse caratteristiche di quella in colorazione rame.

Anche in questo caso lo sconto è di 100,00 euro, potendola acquistare a 899 euro.

Dyson V11

Uno sconto di 150 euro è, invece, riservato, all’aspirapolvere Dyson V11, con 4 accessori inclusi, spazzola Motorbar che pulisce a fondo tutte le superfici e districa automaticamente tra peli e capelli dal rullo della spazzola.

Anche in questo caso la scopa è dotata di uno schermo LCD che riporta le principali informazioni di funzionamento in tempo reale. L’autonomia è fino a 60 minuti in modalità eco, mentre la potenza è di 185AW con un contenitore da 0,76L.

Grazie allo sconto il prezzo è di 449 euro, anziché 599.

Dyson V8 Origin

Lo sconto è di 30 euro, oltre al Kit pulizia Allergia in omaggio, per la Dyson V8 Origin. Anche in questo caso 5 accessori inclusi, spazzola Motorbar e fino a 40 minuti di autonomia in modalità di aspirazione 1 senza spazzola motorizzata agganciata. La potenza è di 115 AW e il contenitore è da 0,54L.

Purificatori Dyson in offerta

Passando ai purificatori d’ambiente, il primo in sconto è il Dyson Purifier Cool Autoreact in colorazione bianco/argento. Si tratta di un prodotto 2 in 1, in grado di purificare e rinfrescare l’aria allo stesso tempo.

Cattura polvere, allergeni ed è dotato di schermo LCD che mostra le informazioni in tempo reale.

Lo sconto è di 200 euro, pagandolo così 399, anziché 599.

In ultimo, sconto di 130 euro per il purificatore umidificatore Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact. Si tratta di una macchina 3 in 1, che purifica, rinfresca e umidifica l’aria.

Il prezzo di listino è di 699, ma adesso lo pagate 569 euro.