Niente MacBook con chip M3 quest’anno

È improbabile che Apple presenti da qui a breve nuovi MacBook con chip M3. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in un tweet (pardon, in un “post” come si chiamano adesso i messaggi di testo sul servizio di notizie e microblogging).

Ming-Chi Kuo fa da guastafeste a chi sperava in un nuovo MacBook Pro 13″ o MacBook Air ma l’analista non dice nulla sul possibile arrivo di nuovi iMac da 24″ (anche su questi circolano indiscrezioni secondo le quali vedremo modelli con chip M3).

Se è vero che non li vedremo “quest’anno” (e dunque da qui a dicembre) non è da escludere l’arrivo di nuovi MacBook da gennaio 2024 in poi. L’iMac è la macchina che più di tutti ora ha bisogno di essere aggiornata, essendo stata presentata nel 2021.

L’analista Ming-Chi Kuo vanta un buon numero di previsioni corrette, ma altri analisti, ad esempio quelli di Sellers Research Group indicano come probabile l’arrivo di nuovi Mac con chip M3 prima di fine anno. Vedremo chi ha ragione e chi ha torto…

看起來到今年年底前,Apple應該都不會發售新款的MacBook (配備M3系列處理器) 機型了

==

It seems that Apple will not launch new MacBook models (equipped with M3 series processors) before the end of this year. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 8, 2023

All’inizio di quest’anno, il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha previsto l’arrivo di nuovi Mac con chip M3 per ottobre, indicando tra le macchine “papabili” per l’upgrade i MacBook Air, il MacBook Pro 13″ e l’iMac 24″.

Il chip M3 di Apple è atteso con processo produttivo a 3nm, con conseguenti migliorie in termini di performance ed efficienza energetica rispetto all’attuale nodo a 5nm usato sui chip serie M2 (arrivati a giugno 2022).