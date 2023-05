Dyson Gen5detect è il più potente di sempre e aspira i virus

Arriva in Italia Dyson Gen5detect, il nuovo aspirapolvere top di gamma del costruttore, il più potente di sempre grazie al nuovo motore Hyperdymium di quinta generazione: è anche il primo del marchio certificato in grado di aspirarare i virus

Dyson Gen5detect è dotato di un sistema di filtrazione HEPA completamente sigillato in grado di catturare il 99,99% delle particelle fino a 0,1 micron, quindi aspira anche le particelle dei virus.

Anche la nuova spazzola Fluffy Optic in dotazione è stata riprogettata: ora la lama di luce rivela il doppio della polvere microscopica grazie a una maggiore luminosità e ad un fascio di luce con raggio più ampio.

Il motore, completamente riprogettato, ora è più piccolo, più veloce e più potente del predecessore: raggiunge fino a 135.000 giri al minuto, nove volte più veloce del motore di una Formula 1. Questa potenza permette di avere un’aspirazione più potente di qualsiasi altro aspirapolvere senza filo di Dyson e di catturare anche i virus.

Il motore è stato costruito attorno a un albero più corto, combinando più componenti per arrivare a un formato più compatto, avvolto in un unico telaio. Il sistema Dyson di filtrazione della macchina, con certificazione HEPA, è completamente sigillato, per garantire che l’aria sporca passi attraverso il filtro, espellendo aria più pulita in casa.

Sistema filtraggio HEPA sigillato: aspira e cattura i virus

Il produttore spiega che il filtro è lungo 1,9 m ed è ripiegato 145 volte: è in grado di catturare il 99,99% delle particelle potenzialmente dannose con dimensioni fino a 0,1 micron. Le dichiarazioni di Dyson sull’efficacia nell’aspirazione dei virus sono state confermate e testate con l’aspirapolvere in modalità Boost e con i virus H1N1 e MS2 dal laboratorio di terze parti Airmid in Irlanda nel 2022.

Come precisa il costruttore Dyson Gen5detect non è stato testato in laboratorio sul virus SARS-CoV-2, ma le dimensioni della maggior parte dei virus studiati, incluse le varianti del Covid, sono comprese tra 20 e 300 nanometri, quindi rientrano senza problemi nel 99,99% delle particelle fino a 0,1 micron catturate da Dyson Gen5detect.

Nessun problema per la polvere: 14 cicloni rimuovono la polvere dal flusso d’aria, senza perdita di aspirazione, proettendo prestazioni ottimali durante ogni pulizia.

L’interfaccia utente è stata rinnovata e ora mostra in tempo reale quando la superficie è pulita. Un sensore piezoelettrico utilizza il rilevamento acustico per contare e classificare le dimensioni di tutte le particelle catturate durante la pulizia, mentre le barre sullo schermo LCD si alzano e si abbassano in base al volume di particelle rimosse in tempo reale, permettendo all’utente di capire quando è il caso di passare alla zona successiva e quando invece dedicare più tempo alla pulizia.

Oltre agli aggiornamenti software dell’interfaccia utente, il motore Gen5 ha richiesto lo sviluppo di un nuovo software per il monitoraggio e il controllo della velocità, della potenza e della temperatura del motore stesso, consentendo di risolvere potenziali problemi e di effettuare la manutenzione delle macchine in modo indipendente.

Da segnalare il nuovo acessorio integrato per spolverare e pulire gli interstizi: nascosta all’interno del tubo, c’è una bocchetta a lancia con spazzola per spolverare e pulire gli interstizi, elemento che permette di risparmiare tempo tra la pulizia del pavimento e quella delle altre superifici.

L’accensione avviene con un solo pulsante al posto del classico grilletto, più comodo per le pulizie prolungate e anche per passare l’aspirapolvere da una mano all’altra senza interrompere l’aspirazione. La batteria promette fino a 70 minuti di aspirazione, “l’autonomia più lunga mai raggiunta da un aspirapolvere senza filo Dyson”.

Dyson Gen5detect, prezzo e disponibilità

Il peso è 3,5 kg ed è dotato di un contenitore da 0,77 litri. Il contenitore dello sporco, dritto e sottile, è dotato di un meccanismo di espulsione con un fermo rotante, per eliminare la polvere con un unico gesto. Il prezzo di listino dell’aspirapolvere senza filo Dyson Gen5detect è di 999,00 € e lo potete acquistare presso il negozio online di Dyson per l’italia.

Dyson sta investendo 2,75 miliardi di sterline e quest’anno spenderà 600 milioni di sterline in tecnologia, strutture e laboratori.