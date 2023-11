Ecco come Tesla calcola la percentuale di batteria all’arrivo

L’account Tesla North America su X ha pubblicato un elenco di fattori che le vetture del produttore utilizzano per calcolare percorsi e la percentuale di batteria al momento dell’arrivo durante la navigazione. In particolare, le auto Tesla considerano semplici fattori come la velocità del traffico, la temperatura ambiente, la resistenza al rotolamento e molto altro quando i conducenti inseriscono una destinazione.

Il post include anche un breve video che mostra come funziona quando i conducenti selezionano una destinazione sul touchscreen della Tesla. È possibile vedere il sistema che traccia un percorso per la destinazione, mostrando diversi Supercharger suggeriti lungo il tragitto.

Secondo Tesla, durante il calcolo di un percorso e della percentuale di batteria all’arrivo, le sue vetture prendono in considerazione i seguenti fattori:

– Velocità e direzione del vento

– Pendenza

– Velocità del traffico

– Accelerazione/decelerazione media

– Temperatura ambiente

– Umidità e pressione atmosferica

– Carico solare e copertura nuvolosa

– Percentuale iniziale della batteria

– Temperatura iniziale della batteria

– Peso totale del veicolo

– Resistenza al rotolamento

– Coefficiente di resistenza aerodinamica

– Consumo HVAC

– Consumo energetico specifico del veicolo (portabici o simili)

– Precondizionamento della batteria

L’elenco è stato condiviso da Omar di Whole Mars Catalog, che ha pubblicato lunedì mattina un articolo sui vantaggi dei viaggi a lunga distanza nella sua Tesla. Lo stesso è noto anche per condividere le sue esperienze con la versione beta del Full Self-Driving (FSD) di Tesla.

Tesla migliora regolarmente la sua navigazione, Autopilot e il sistema beta FSD tramite gli aggiornamenti over-the-air (OTA). Il mese scorso, l’azienda ha iniziato a testare funzionalità come il sistema di filtri nella navigazione dall’app mobile di Tesla, ed è previsto che questa funzione verrà introdotta in un prossimo aggiornamento.

A luglio, Tesla ha aggiunto destinazioni suggerite con un aggiornamento OTA, insieme a una comoda visualizzazione pop-up del percorso, dell’ora prevista di arrivo e, cosa cruciale, della percentuale di batteria al momento dell’arrivo.

