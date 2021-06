Ecco i primi due obiettivi macro Nikon Z

Nital ha presentato i primi due obiettivi macro della famiglia Nikon Z di cui prezzi e disponibilità verranno comunicati prossimamente: il NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S, un obiettivo macro professionale della linea S e il NIKKOR Z MC 50mm f/2.8, un obiettivo compatto, leggero e versatile, progettato invece per gli appassionati di macrofotografia.

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

Il NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S ha un rapporto di riproduzione 1:1 ed è ottimizzato per la ripresa macro sia di foto che di video, grazie anche all’angolo di campo da teleobiettivo medio che lo rende una valida soluzione anche per i ritratti soprattutto considerata la nitidezza, il contrasto e l’effetto bokeh che è in grado di offrire. Questo obiettivo consente anche l’inversione della direzione della ghiera di messa a fuoco, caratteristica vantaggiosa quando si lavora in un ambiente di produzione mista.

Utilizza l’innesto a baionetta Z-Mount e presenta un’apertura f/2.8 a 9 lamelle arrotondate per un effetto bokeh morbido e naturale. Le lenti presentano i trattamenti ARNEO e Nano Crystal Coat antiriflesso di Nikon che permettono di contrastare gli effetti dell’immagine fantasma e della luce parassita, oltre alla funzione integrata di stabilizzazione ottica VR che si unisce alla VR sensore incorporata nella fotocamera per migliorare la resa degli scatti a mano libera anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La distanza minima di messa a fuoco è di 29 centimetri e il limitatore di messa a fuoco AF consente una rapida acquisizione di soggetti entro un intervallo di 0,29-0,50 metri. Inoltre come dicevamo funziona molto bene anche coi video macro in quanto la variazione della lunghezza focale “focus breathing” viene drasticamente ridotta in modo da poter operare variazioni sul piano di nitidezza senza influire sull’angolo di campo.

Per finire, accetta anche gli stessi filtri a vite da 62 mm che usa l’obiettivo AF-S Micro-NIKKOR 105 mm, mentre l’innesto obiettivo e tutte le parti mobili sono sigillate per prevenire l’ingresso di polvere e umidità (il trattamento al fluoro di Nikon fornisce una protezione da acqua, polvere e sporcizia).

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

La lunghezza focale del NIKKOR Z MC 50mm f/2.8, oltre che per realizzate scatti dalla prospettiva naturale e fotografie ritratto alle persone nelle scene all’aperto, funziona bene sia con le foto gastronomiche che con gli scatti di fiori. Anche qui il rapporto di riproduzione è 1:1 e la messa a fuoco si ottiene già ad una distanza di 5,6 centimetri dalla lente frontale.

Anche questo obiettivo presenta un’apertura f/2.8 a 9 lamelle arrotondate e la sua caratteristica principale è la maneggevolezza, che si bilancia bene con le fotocamere a pieno formato e con quelle in formato DX della serie Z (se utilizzato in una di queste ultime fotocamere, offre un angolo di campo di 75 mm).

Il selettore di limitazione range di messa a fuoco AF consente all’obiettivo di operare più rapidamente su soggetti contenuti nell’intervallo distanze tra 16 e 30 centimetri e l’apertura, gli ISO e altre funzioni possono essere controllate silenziosamente tramite l’anello incorporato, mentre il selettore presente sull’obiettivo permette di passare rapidamente dalla messa a fuoco manuale all’autofocus. Per finire, anche qui il trattamento al fluoro di Nikon protegge la lente frontale e semplifica la pulizia della superficie.