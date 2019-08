Ecovacs Deebot 502, aspirapolvere robot con WiFi scontato di ben 50 euro

Se volete passare più tempo con la vostra famiglia, fare sport o dedicarvi ad altri hobby mantenendo al contempo la casa pulita, avete bisogno di un aspirapolvere automatico come Ecovacs Deebot 502, attualmente scontato di ben 50 euro grazie ad un codice speciale.

Silenzioso e progettato per la pulizia di tappeti e pavimenti a superficie dura, può essere controllato da qualunque luogo e in qualsiasi momento tramite l’app ECOVACS Home da installare sullo smartphone e programmato perché si attivi autonomamente alla ricerca di accumuli di polvere quando non c’è nessuno in casa.

Questo robot inoltre si ricarica da solo, evita gli ostacoli e non sbatte contro i mobili: tutto ciò è possibile grazie ai numerosi sensori in grado di rilevare scale e pianerottoli – eliminando il rischio di caduta dalle scale. Inoltre, offre modalità di pulizia selettiva, un sistema di pulizia a tre fasi ed è compatibile con Alexa e Google Home.

Nelle aree in cui la sporcizia è più concentrata, si può facilmente attivare la modalità Max: grazie alla doppia potenza di aspirazione infatti, tutto lo sporco viene rimosso con facilità e senza alcuno sforzo. Le spazzole rotanti garantiscono una pulizia profonda, soprattutto sui tappeti, mentre la batteria promette fino a 110 minuti di autonomia con una sola ricarica.

Ecovacs Deebot 502 è normalmente in vendita per 219 euro ma, inserendo il codice DEEBOT169 nel carrello, lo potete pagare soltanto 169 euro spedizione inclusa, praticamente con uno sconto di ben 50 euro.