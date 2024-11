ECOVACS N20 PRO Plus, il robot senza sacchetto in sconto a 249 euro

Pubblicità Le pulizie smart diventano sempre più economiche e grazie al Black Friday di Amazon in corso è possibile acquistare modelli avanzati a prezzi da entry level. E’ il caso del DEEBOT N20 di Ecovacs, che si afferma come una soluzione completa per la pulizia domestica grazie a una vasta gamma di funzionalità top. Oggi in sconto a 349 euro, anziché 499 euro. Con una potenza di aspirazione di 8000 Pa e un contenitore per la polvere da 400 ml, offre il robot assicura una pulizia profonda su pavimenti e tappeti riducendo la frequenza dello svuotamento manuale. La tecnologia ZeroTangle Anti-Tangle rimuove i grovigli di capelli, mentre il sistema di lavaggio OZMO Pro 2.0 utilizza vibrazioni ad alta frequenza e un serbatoio d’acqua da 180 ml per eliminare anche le macchie più ostinate. L’autonomia è di 300 minuti, supportata da una batteria da 5200mAh, che permette di pulire fino a 550 m² con una sola carica, ideale per sessioni prolungate. Le ruote motrici superano ostacoli fino a 20 mm, mentre i sensori integrati garantiscono transizioni fluide tra pavimenti e tappeti. Inoltre, il design senza sacchetto è eco-sostenibile, riducendo costi e sprechi grazie a un contenitore facile da svuotare. La navigazione TrueMapping con tecnologia radar laser pianifica permette di pianificare percorsi precisi e completi, mappando rapidamente gli ambienti in soli 8 minuti. La gestione tramite l’app ECOVACS HOME, invece, consente di personalizzare le sessioni di pulizia, ripristinare mappe e monitorare i progressi della pulizia. Grazie alla promozione del Black Friday 2024 in scorso, è disponibile su Amazon a soli 349€ (invece di 499€). Si tratta di una delle soluzioni preferibili al momento, in grado di offrire un eccellente rapporto qualità-prezzo per una soluzione di pulizia domestica tecnologica e affidabile. Clicca qui per acquistare.

