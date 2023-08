Ecovacs presenta i nuovi robot per pavimenti, finestre e per la purificazione dell’aria

Nei giorni scorsi Ecovacs, noto brand per la pulizia domestica smart, ha presentato la nuova gamma di prodotti durante un evento di lancio globale. La presentazione ha rafforzato l’esperienza di pulizia domestica, con nuovi robot pronti a supportare il motto della società “Robotics for All”.

Negli ultimi anni, ECOVACS è stato in prima linea nell’industria dei robot per la pulizia domestica connessa. Il DEEBOT X1, lanciato nel settembre 2021, ha segnato l’inizio dell’era della Fase 3.0 dei robot del marchio. Questo prodotto ha introdotto caratteristiche uniche come la stazione All-in-One OMNI e l’assistente vocale YIKO.

Con l’evento di lancio del 2022 ECOVACS ha segnato un altro significativo passo in avanti. La presentazione del tagliaerba intelligente GOAT G1 ha segnato, infatti, l’incursione del brand nelle soluzioni robotiche per esterni. Ad accompagnarla c’è stata poi l’introduzione dei robot per la pulizia commerciale, come DEEBOT PRO K1 e M1, che hanno sottolineato la dedizione del marchio a soluzioni robotiche complete che coprono ambienti diversi da quelli domestici.

Novità ECOVACS 2023

L’evento di lancio di quest’anno ha rivelato prodotti progettati per affrontare sfide di lunga data già presenti per robot della società. Ecco tutti i nuovi prodotti disponibili:

DEEBOT X2 OMNI

Progettato per rivoluzionare il settore degli aspirapolvere robotici. La sua forma quadrata risulta essere assolutamente distintiva. Non mancano soluzioni avanzate di visione artificiale che consentono una pulizia efficace negli angoli più difficili.

Questa nuova versione del robot mostra notevoli cambiamenti rispetto al predecessore, non solo nella forma e dimensioni. Ha con un corpo quadrato largo 32 cm e alto 95 mm. Il mocio sottostante è significativamente più grande del precedente modello, adesso largo 200 mm.

Queste modifiche migliorano la capacità del robot di pulire aree di difficile accesso come angoli a 90 gradi e gli spazi sotto e intorno ai mobili. Inoltre, il miglioramento della sollevazione del mocio e della potenza di aspirazione di 7500-8000pa consentono al robot di salire su tappeti più alti e pulire accuratamente l’intera casa, affermando di raggiungere fino al 99,77% di pulizia.

Il cervello del robot è il sistema AIVI 3D 2.0, aggiornato con un “Dual-laser Lidar“. Questo miglioramento non solo riduce l’altezza del robot, ma migliora anche le sue capacità di rilevamento all’interno di un ampio campo visivo di 210 gradi. La migliore capacità di calcolo consente al robot di mappare accuratamente l’ambiente circostante, determinare la dimensione e la posizione degli oggetti e selezionare la migliore strategia di navigazione.

WINBOT W2

Si tratta di un innovativo robot per finestre, dotato di una stazione multifunzionale. Con questo nuovo dispositivo la società mira ad affrontare la sfida di mantenere pulite le finestre in vetro negli ambienti urbani.

La versione aggiornata presenta una stazione funzionale che serve a molteplici scopi, tra cui fornire energia, ritrarre i cavi e impedire al robot di cadere bruscamente quando scivola via dalla finestra. Il W2 può pulire efficacemente più finestre in una casa ed è dotato di funzioni per evitare che i cavi si aggroviglino, garantendo così la massima sicurezza.

AIRBOT Z2

Non solo pulizia. Airbot Z2 è un purificatore d’aria robotico multifunzionale. Grazie alla sua capacità di movimento, garantisce una purificazione dell’aria efficiente, migliorando la qualità della vita in tutta la casa.

L’Airbot Z2 è dotato del sistema AIVI 3D, simile a quello in forza a X2 OMNI. E’ in grado, dunque, di mappare l’ambiente, navigare con precisione e rilevare gli spazi che richiedono la purificazione dell’aria. Questa soluzione avanzata supera i purificatori d’aria tradizionali perché è in grado di seguire attivamente l’utente, fornendo aria pulita ovunque.

Con cinque strati di filtri, tra cui un filtro specializzato per i peli degli animali domestici che rimuove il 97,5% dei peli degli animali, questo Z2 mira a garantire una purificazione dell’aria ai massimi livelli.

Ecovacs deve ancora annunciare prezzi e disponibilità dei nuovi disponitivi per il mercato italiano, ma certamente saranno disponibile sullo store ufficiale Amazon, dove è possibile acquistare tutti i robot del brand.