UGREEN DigiNest GaN è la presa-prolunga che ricarica fino a 65 Watt

Nell’era in cui i dispositivi elettronici sono diventati compagni inseparabili nella vita quotidiana di ciascun nativo digitale, la necessità di una soluzione di ricarica affidabile e versatile è diventata ormai imprescindibile. Per questo, la presa UGREEN DigiNest GaN emerge come punto di riferimento tecnologico che offre prestazioni di fascia alta, in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente, dalla casa all’ufficio. Ecco la ciabatta UGREEN DigiNest GaN.

Una delle caratteristiche più impressionanti della presa UGREEN DigiNest GaN è la sua versatilità di alimentazione. Con ben tre prese AC e quattro porte USB (due porte USB-C e due porte USB), questo dispositivo avrà un ruolo centrale nel proprio spazio di lavoro o domestico. Non solo offre una soluzione centralizzata per collegare dispositivi elettrici, ma integra anche un caricatore a quattro porte che può alimentare e ricaricare contemporaneamente vari dispositivi, dallo smartphone al MacBook Pro.

L’efficienza della tecnologia GaN permette una carica massima di 65 W su ciascuna porta. Questo significa che è possibile utilizzare la presa per la ricarica del MacBook Pro alla massima velocità, consentendo di ridurre al minimo i tempi di inattività e massimizzare la produttività.

La DigiNest GaN si distingue anche per il suo design compatto e portatile. Grazie alla tecnologia GaN (nitruro di gallio), la presa è più compatta rispetto alle alternative tradizionali, occupando meno spazio senza compromettere la potenza. Questo la rende un compagno ideale per chi è sempre in movimento. Con un cavo di alimentazione da 1,8 metri, l’utente avrà la flessibilità di posizionare la presa esattamente dove serve, che sia tuo tavolo o sotto la scrivania.

Ovviamente, l’aspetto della sicurezza è al centro della progettazione per la società. Grazie alla presenza di chip intelligenti, la presa è in grado di rilevare e prevenire cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamenti e sovracorrenti. Il senza sacrificare la potenza.

Al momento la si può acquistare a poco più di 50 euro direttamente su Amazon, cliccando a questo indirizzo.