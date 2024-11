Black Friday, ECOVACS T30S PRO il robot per la casa super potente a 400 euro in meno

Pubblicità

Per il Black Friday 2024 potete avere uno tra i più potenti robot aspirapolvere ad un prezzo d'eccezione: DEEBOT T30S PRO costa su Amazon 699 €, invece di 1099 €.

E’ il momento perfetto per portare a casa il DEEBOT T30S PRO, l’aspirapolvere robot progettato per offrire una pulizia avanzata senza compromessi. Grazie a un motore innovativo, il robot raggiunge una potenza di aspirazione fino a 11.000 Pa, ideale per affrontare tappeti e qualsiasi tipologia di pavimento con facilità.

Grazie alla tecnologia ZeroTangle il robot non teme peli e detriti. Si tratta di una tecnologia che la spazzola principale si intasi, riducendo la manutenzione e garantendo pulizie costanti, anche in case con animali domestici.

Non manca neppure la tecnologia TruEdge Adaptive Edge Mopping che assicura una pulizia precisa di bordi e angoli, raggiungendo una copertura fino al 99% delle aree difficili da pulire.

Il DEEBOT T30S PRO, inoltre, rileva automaticamente le macchie sui pavimenti e le affronta con un aumento mirato del flusso d’acqua, passando sull’area specifica ben tre volte per garantire una pulizia ottimale.

In più, la nuova stazione OMNI gestisce tutto: dal lavaggio con acqua calda (70°C) allo svuotamento automatico, oltre al riempimento dell’acqua e all’asciugatura ad aria calda.

Ancora, tra le sue caratteristiche d’eccezione TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0, per mappare rapidamente la casa, evitare gli ostacoli e muoversi con efficienza, riducendo il rischio di urti o blocchi.

L’autonomia è garantita da una batteria da 6.400 mAh che permette fino a 350 minuti, mentre una ricarica rapida lo rimette in funzione il 40% più velocemente rispetto alla versione precedente.

Con un prezzo speciale di 699 € anziché 1099 €, il DEEBOT T30S PRO è l'acquisto ideale per rivoluzionare le pulizie domestiche.

